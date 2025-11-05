Dal 9 novembre al 3 dicembre la città di Ceglie Messapica ospiterà sei appuntamenti all’insegna della passione per la scrittura e della voglia di raccontare in una piccola rassegna dal titolo “Autunno letterario” curata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione MittAffett, il Presidio del Libro e con la direzione artistica di Gianmichele Pavone.
PROGRAMMA:
– 9 novembre – Jennifer Salonna dialoga con Vanessa Putignano, per presentare
“Tutto sotto controllo”;
– 14 novembre – Mohamed Shokry dialoga con Pierfranco Zizzi, sul libro
“Diario di un giudice egiziano in Italia”;
– 20 novembre – Marisa Di Mitri dialoga con Luigi Iaia, sul romanzo
“Vivi e lascia vivere”;
– 27 novembre – Mariantonietta Epifani dialoga con Angelo Perrino, con la sua ultima fatica letteraria “Teatro delle femmine. Dal melodramma all’arte contemporanea”;
– 30 novembre – Matteo Gentile dialoga con Tiziana Barletta, sul libro
“Anais. La strada per la libertà”;
– 3 dicembre – Gabriella Genisi dialoga con Paola Cirasino, per presentare
“Una questione di soldi”.
Sarà un’occasione preziosa per conoscere autori del territorio, ascoltare le loro storie e scoprire la ricchezza letteraria che ci circonda!
Tutti gli incontri avranno luogo alle ore 18:30 presso il Salone del MAAC – Via Enrico de Nicola, n. 1, a Ceglie Messapica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Autunno letterario a Ceglie Messapica: il programma
Dal 9 novembre al 3 dicembre la città di Ceglie Messapica ospiterà sei appuntamenti all’insegna della passione per la scrittura e della voglia di raccontare in una piccola rassegna dal titolo “Autunno letterario” curata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione MittAffett, il Presidio del Libro e con la direzione artistica di Gianmichele Pavone.