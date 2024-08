Dopo le vacanze estive si aggiorna l’orario per il ritiro dei mastelli e delle buste per la raccolta della plastica, così da favorire il corretto svolgimento della raccolta differenziata.

Dal 19 luglio, infatti, è possibile trovare i nostri operatori dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 presso i Centri di Raccolta:

• Quartiere S. Elia – Centro di Raccolta in strada per Sant’Angelo

• Quartiere Paradiso – Centro di Raccolta in strada per Torretta.

Presso il punto sarà possibile anche ritirare le buste per la raccolta della plastica, previo ritiro dei nuovi mastelli.

Si ricorda come il ritiro dei nuovi mastelli sarà consentito al titolare iscritto al ruolo Tari, munito di iscrizione al ruolo o ultima bolletta Tari pagata, copia del documento di identità e tessera sanitaria/codice fiscale, o ad un suo delegato che oltre la copia dei documenti dovrà presentarsi con delega.

• Seguite la pagina Facebook RICICLO E RIUSO BRINDISI per avere aggiornamenti sulle attività informative dei nuovi servizi

• Scarica DIFFERENZIAPP da APP STORE e GOOGLE PLAY per gestire correttamente la raccolta differenziata

• Per segnalazioni e richieste servizi Numero Verde: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 (sabato mattina compreso) e dalle 14:30 alle 18:30 da telefono fisso 800.226633, da cellulare 06.40065224 O WhatsApp 346.8154209