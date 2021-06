La Provincia di Brindisi informa la cittadinanza che dal 31 maggio 2021 è stata attivata la nuova Campagna Aperta per l’Autodichiarazione degli Impianti Termici ed altri impianti di climatizzazione ubicati nei Comuni del territorio provinciale, con la sola eccezione di Brindisi.

La documentazione relativa a modalità e procedure tecniche sono disponibili presso gli uffici della Società Santa Teresa spa, in via Ciciriello, ex caserma VV.F. a Brindisi, o sui siti internet www.provincia.brindisi.it e www.santateresaspa.it .

Per ulteriori chiarimenti sono a disposizione dei cittadini il Numero Verde 800403468 e il numero di telefonia fissa 0831/562481, interno 6, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.30.

Gli utenti interessati sono invitati ad adempiere a tale obbligo di legge per non incorrere nelle sanzioni previste dalla norma vigente in materia.