Brindisi ha accolto stamane uno degli arrivi più suggestivi della sua storia marittima. Scortata da una flottiglia di imbarcazioni e dai rimorchiatori della ditta Barretta, la Nave Scuola Amerigo Vespucci ha fatto il suo ingresso trionfale nel porto, raggiungendo la banchina di fronte alle Colonne Romane alle 8:20 del mattino, tra l’entusiasmo dei presenti.

Numerose anche le persone che, impossibilitate ad assistere dal vivo, hanno seguito l’evento da casa grazie alla diretta curata da Antonio Portolano, trasmessa anche sulla pagina Facebook di Brundisium.net, che ha permesso così a tutta la città di vivere l’emozione dell’arrivo della “nave più bella del mondo”.

L’arrivo segna l’inizio della sesta tappa del Tour Mediterraneo, che porterà il celebre veliero in 17 porti italiani fino alla conclusione del viaggio, prevista a Genova il 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina Militare. Dopo il successo internazionale del Tour Mondiale, durato 20 mesi e 30 Paesi, il Vespucci torna a solcare le acque italiane per raccontare, ancora una volta, l’eccellenza del Paese.

Dal 12 al 15 aprile, il porto di Brindisi ospiterà la storica nave ed il Villaggio IN Italia, un polo espositivo e culturale ideato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto con il sostegno di 12 Ministeri, Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine. Il villaggio sarà animato da eventi istituzionali, spettacoli e attività per tutte le età.

Attesi numerosi ospiti istituzionali, tra cui il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Particolarmente atteso il Flyboard Show, previsto sabato 12 aprile in tre spettacolari esibizioni, inclusa una notturna con tuta LED.

Il 14 aprile sarà la giornata clou con incontri sulla Blue Economy, il concerto Rotta verso la leggenda alla Scalinata Virgiliana e l’imbarco del primo gruppo di allievi dell’Accademia Navale. Durante l’intero soggiorno, sarà aperta l’area ristoro curata da Eataly e sarà possibile assistere alle performance della Fanfara del Comando Marittimo Sud.

Brindisi, con le sua grande storia e il suo abbraccio moderno, si conferma ancora una volta porto ideale per accogliere la leggenda galleggiante della Marina Militare: la Nave Amerigo Vespucci.