La recente proposta del sindaco Giuseppe Marchionna, in concomitanza con il decennale della scomparsa di Mimmo Mennitti, di candidare Brindisi a “Capitale italiana della Cultura 2027”, ha rigenerato in noi tutti un senso di appartenenza e desiderio di redenzione, valori che Mennitti stesso aveva saputo evocare e professare durante i suoi mandati. È chiaro che il raggiungimento di tale traguardo non può dipendere soltanto dall’impegno dell’Amministrazione in carica. La strada da percorrere, seppur ardua, richiederà l’attiva partecipazione di ciascun cittadino. La cultura, infatti, non si limita alla sola dimensione teatrale, come in passato alcuni potevano ritenere, ma si manifesta in ogni gesto quotidiano delle persone. La cultura si esprime nel senso civico, nel rispetto per gli altri, nella protezione dei più vulnerabili, nell’amore per il proprio territorio, nella difesa dell’ambiente, nell’osservanza delle regole, nella legalità e nella libertà.

Di fronte a questi obiettivi, è essenziale che l’Amministrazione inizi a dimostrare concretamente il suo impegno. Sorge, però, preoccupazione per la stasi attuale riguardante il nuovo regolamento della commissione Pari Opportunità, bloccato a causa delle resistenze di alcuni componenti dell’Amministrazione sulla rappresentanza LGTB+. La cultura, una nozione tanto significativa, richiede da parte di tutti un contributo senza eccedere nelle proprie prerogative.

In qualità di Presidente della commissione Ambiente, e basandomi sui dati forniti dall’ing. Fischetto sulla raccolta differenziata, ritengo che vi sia una pressante necessità di rieducare la città in questa direzione, supportandola adeguatamente. Attualmente, siamo al di sotto del 40% in termini di raccolta differenziata, un dato allarmante. Anche l’ambiente è cultura, come si evince dalla scarsità e inadeguatezza dei cestini per rifiuti presenti in città, non conformi alle normative vigenti. Pertanto, mi impegnerò a convocare in commissione tutte le figure professionali e politiche rilevanti allo scopo di affrontare e risolvere questa situazione critica. È fondamentale che ogni parte dell’Amministrazione dia il massimo nel proprio ambito e supporti il sindaco fornendogli la forza necessaria per perseguire questo nobile obiettivo con dignità.

Roberto Quarta

Fratelli d’Italia