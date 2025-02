Terza vittoria consecutiva per la prima volta in stagione per la Valtur Brindisi, capace di resistere agli attacchi del Gruppo Mascio Orzinuovi per tutto l’arco della partita e piazzare la zampata decisiva negli ultimi minuti di gara con un super break di 17-2 che indirizza il match in casa biancoazzurra. MVP del match Calzavara autore di 19 punti, 7 rimbalzi e 5 assist con una valutazione finale pari a 32 in 31 minuti di gioco.

Coach Piero Bucchi schiera un quintetto iniziale formato da Calzavara-Brown-De Vico-Ogden-Vildera ma è la squadra di casa a dettare il ritmo offensivo a segno con sei triple su sette tentativi per il vantaggio 21-13 all’ottavo minuto. Gli ingressi dalla panchina di Laquintana e Del Cadia permettono alla Valtur di piazzare il contro break di 0-6 con sei punti consecutivi del centro biancoazzurro. Le alte percentuali al tiro di Orzinuovi continuano a imperversare anche nella prima parte del secondo quarto in cui il Gruppo Mascio flirta con la doppia cifra di vantaggio (39-30 al 16’). La reazione Valtur arriva con i 5 punti di fila di Ogden e il buon apporto di Calzavara per un super parziale di 13-0 che ribalta l’inerzia del match sul 44-45 a fine primo tempo. Vildera commette il terzo fallo personale al 24’ ma Brindisi prede fiducia con le triple di Calzavara e Radonjic valevoli per il +6 (53-59 al 27’). Nel momento più concitato Orzinuovi aumenta l’intensità difensiva e chiude il terzo quarto impattando il punteggio a quota 61. La squadra di casa fiuta il momento propizio e scappa via con un break di 10-0 frutto delle triple di Bogliardi-Bossi per il 71-63 al 34’. Brindisi si compatta e si affida sulle spalle di Ogden, protagonista della reazione negli ultimi cinque minuti e autore dei punti decisivi per il super break finale di 17-2. Brindisi può esultare ed espugnare il PalaBertocchi.

Prossimo turno di campionato domenica 9 febbraio alle ore 20:45 per il big match contro la Fortitudo Bologna.

IL TABELLINO

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI-VALTUR BRINDISI: 75-80 (23-19, 44-45, 61-61, 75-80)

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Costi 8 (1/2, 2/3), Bossi 17 (2/5, 3/6, 2 r.), Williams 10 (3/7, 1/2, 9 r.), Bogliardi 14 (2/3, 3/4, 2 r.), Loro 5 (1/2, 1/1, 2 r.), Bertini 8 (1/2, 2/6, 3 r.), Moretti 8 (2/4, 2 r.), Guariglia 5 (2/4, 0/1, 3 r.), Bergo ne, Haidara (0/5, 3 r.), Frigerio ne. Coach: Ciani.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 9 (3/4, 0/1), Brown 10 (2/7, 2/5, 3 r.), Arletti (0/2), Del Cadia 6 (3/5, 1 r.), Vildera 10 (5/9, 5 r.), Fantoma ne, De Vico 5 (1/1, 0/3, 2 r.), Radonjic 5 (1/4 da tre, 4 r.), Calzavara 19 (1/4, 5/7, 7 r.), Ogden 16 (6/9, 0/2, 3 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Barbiero – Berlangieri – Chersicla.

NOTE – Tiri liberi: Orzinuovi 11/13, Brindisi 14/15. Perc. tiro: Orzinuovi 26/62 (12/23 da tre, ro 6, rd 21), Brindisi 29/63 (8/22 da tre, ro 12, rd 17).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi