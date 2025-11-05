Si terrà venerdì 7 novembre alle ore 11.00, presso l’Ostello della Gioventù di Brindisi, la presentazione ufficiale dei candidati del Partito Democratico della provincia di Brindisi alle prossime elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025.

A rappresentare il territorio saranno Maurizio Bruno, Fabio Giorgino, Isabella Lettori, Toni Matarrelli e Antonella Vincenti. Durante l’incontro saranno illustrate le principali linee programmatiche del PD per la Puglia e per la provincia di Brindisi, con un’attenzione particolare ai temi dello sviluppo locale, del lavoro, del welfare e dei servizi ai cittadini.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di confronto e partecipazione avviato dal Partito Democratico in vista della tornata elettorale, con l’obiettivo di far conoscere una proposta politica capace di rispondere alle esigenze del territorio e delle comunità brindisine.