Nel pomeriggio odierno si è spento il prof. Damiano Mevoli, stimato docente universitario e figura di rilievo del panorama culturale brindisino. Intellettuale di alto profilo, Mevoli ha unito alla passione per lo studio quella per l’impegno politico, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale.

Studioso apprezzato, lascia un segno profondo nel mondo accademico e culturale della città. Dopo aver vinto un assegno di formazione scientifica e didattica presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Lecce, ha intrapreso una lunga collaborazione con la cattedra di Lingua e Letteratura Latina, diretta da Orazio Bianco, fino a diventare Ricercatore Confermato nel 1981.

Negli anni, ha ricoperto numerosi incarichi accademici: membro della Giunta di Dipartimento di Scienze delle Antichità, docente di Letteratura e Filologia Latina nei corsi SSIS, componente del collegio docenti del Dottorato in Storia Antica e membro del Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea. Dal 2005 era docente-garante del Corso di Laurea in “Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali” e professore aggregato per l’insegnamento de “La Lingua dei Giuristi Romani”.

I funerali si terranno martedì 18 marzo alle ore 16.30, presso la Chiesa San Lorenzo, nel rione Sant’Elia.