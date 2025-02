L’Associazione Mattia Passante Ets a due anni dalla costituzione inaugura la nuova sede operativa a Brindisi in Via Angelo Titi, 41. Il glioblastoma, tumore cerebrale raro che colpì Mattia nel maggio del 2019 è il cardine su cui gira tutta la progettualità dell’Associazione.

Dopo il progetto innovativo “Psiconcologia in corsia”, primo nel suo genere nel meridione e tra i pochi in Italia, che prevede la presenza di uno Psiconcologo, il Dr. Angelo Perfido ed una psicologa la Dr.ssa Alessandra Roma, nel reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi per il supporto pre-post intervento sia ai pazienti che ai familari ed ai caregiver, ha assunto una rilevanza nazionale il progetto “Psiconcologia online”. Attraverso un numero dedicato, la psiconcologa Dr.ssa Mariantonietta Berio mette a disposizione la sua professionalità tramite colloqui online con pazienti, loro familiari e caregiver. Tutto questo in forma gratuita e nel rispetto della privacy di chiunque si rivolga ai professionisti di cui sopra. L’Associazione fa fronte alle spese tramite donazioni spontanee.

Grazie al sostegno incondizionato ed alla sensibilità della Nettuno Parking s.r.l. che ha messo a disposizione dell’Associazione in comodato d’uso gratuito la struttura e l’arredamento della stessa ed alla Project Lab S.r.l.s. per l’assistenza software ed hardware l’Associazione può vantare una sala per videoconferenze e progettualità oltre a spazi dedicati all’accoglienza, assistenza e didattica.