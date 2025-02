A partire dal 4 febbraio 2025 e fino al 21 marzo 2025, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata dalle 6:00 alle 17:00 in alcune aree del centro cittadino. Il provvedimento riguarda Via Filomeno Consiglio, Piazza Matteotti e Via Casimiro, nei pressi del Palazzo di Città.

Il provvedimento scaturisce dalla necessità di attuare il “Progetto di messa in sicurezza ed interventi urgenti di manutenzione straordinaria su beni immobili di proprietà comunale”, affidato alla ditta DVB S.r.l. e approvato con determina dirigenziale n. 1705 del 16.12.2024.

Da lunedì, quindi, una ampia parte della zona rossa (che conta in totale 245 posti auto) sarà off-limits per i parcheggi, per 11 ore al giorno.

La misura sta scatenando forti polemiche tra residenti e commercianti e rappresenta un nuovo capitolo delle proteste che hanno investito l’amministrazione comunale dopo l’approvazione del piano della sosta che stabiliva rincari dei prezzi di abbonamenti e ticket orari e l’allungamento dell’orario della sosta a pagamento.

Tra i residenti serpeggia forte malumore: alcuni di loro si chiedono perché pagare 300 euro per un permesso di parcheggio se poi non riescono a trovare posto vicino casa o se sono costretti a spostare l’auto alle 6 del mattino.

I commercianti, invece, sono convinti che la temporanea impossibilità di parcheggiare in buona parte del centro storico per quasi due mesi aggravi la già cronica carenza di parcheggi, con conseguente calo di clientela.

A far discutere è anche l’apparente contraddizione della manovra: il nuovo piano della sosta, con l’aumento delle tariffe e delle fasce orarie mirava a incrementare le entrate comunali, ma il blocco di quasi due mesi si tradurrà in un calo degli incassi dai parcheggi a pagamento e, probabilmente, del numero dei pass annuali.