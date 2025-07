Si è conclusa nel peggiore dei modi una serata che avrebbe dovuto lasciare solo emozioni forti e riflessioni profonde. A Brindisi, nel pieno centro cittadino, è stata rubata la Fiat Panda di Leonardo e Antonio, due giovani di 23 anni che stanno attraversando l’Italia con un tour solidale per Gaza.

I due ragazzi, protagonisti di un viaggio che unisce testimonianza civile e impegno umanitario, hanno denunciato il furto alle forze dell’ordine questa mattina. L’auto era tutto per loro: mezzo di trasporto, casa mobile, contenitore di affetti e strumenti di comunicazione. Nonostante lo shock, Leonardo e Antonio non si sono fermati. Hanno noleggiato un’altra vettura e sono ripartiti, direzione Riace, con lo stesso spirito con cui hanno cominciato il loro viaggio.

Duro il colpo per l’immagine della città, che pure ieri aveva accolto con calore e partecipazione il messaggio di pace lanciato dai due giovani.

Dagli organizzatori e dai tanti cittadini che hanno condiviso la loro esperienza brindisina arriva un appello accorato:

“Restituite almeno gli oggetti personali che erano all’interno dell’auto. Sarebbe un gesto minimo, ma significativo. Ancora più rispettoso e onorevole sarebbe far ritrovare l’auto stessa. Un modo per chiedere scusa e riscattare questa pessima pubblicità per Brindisi”.

Chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni utili può rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine. La solidarietà, in questo caso, passa anche da un gesto semplice ma concreto: non voltarsi dall’altra parte.