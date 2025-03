Brindisi si stringe attorno al ricordo di Damiano Mevoli, professore, intellettuale e uomo di grande umanità, venuto a mancare nelle scorse ore. Le testimonianze di stima e affetto si susseguono, a conferma di quanto Mevoli abbia rappresentato per la sua comunità: un punto di riferimento per la cultura, la politica e la formazione di intere generazioni.

Tra i primi a esprimere il proprio dolore, il giornalista Ferdinando Cocciolo: “Che brutta notizia, un’altra bella persona, un altro grande amico se ne è andato. Damiano era ‘il mio professore’, ma soprattutto il professore di consigli e belle parole, anche nei momenti difficili. Un uomo che ha dato tanto alla sua città e al territorio, sempre vicino ai più deboli. Una persona straordinaria”.

Il collega Fabrizio Caianiello, visibilmente commosso, ha ricordato l’eleganza e la disponibilità del professore: “Con la sua scomparsa Brindisi perde una persona straordinaria. Ciao Damiano, ci mancherai tantissimo”.

Lucia Pezzuto, giornalista, rievoca il primo incontro all’università: “Con te sostenni il mio esame di Latino, ricordo ancora il tuo sorriso. Negli anni ci siamo incrociati tra interviste e chiacchierate al supermercato. Per me sarai sempre ‘il mio prof'”.

Anche Francesco Ribezzo Piccinin, giornalista, si collega al ricordo di Lucia Pezzuto: “Anche il mio. Ricordo quanto ero agitato, anzi terrorizzato, a dover sostenere l’esame di letteratura latina. Riuscì a mettermi a mio agio e ne venne fuori davvero un bell’esame. Oggi Brindisi non perde solo una bella persona ma un intellettuale di grande valore ma allo stesso tempo di grande umiltà. Resterà sempre nel mio cuore”.

Antonio Portolano, giornalista, ha voluto aggiungere un ricordo personale: “Una bella persona, un campione di correttezza e amicizia. Quando la cultura è reale, non è esibizione, ostentazione ma condivisione. Un caro abbraccio a tutta la famiglia e un saluto all’amico professore Damiano che ho avuto il privilegio di incontrare, conoscere e apprezzare per la sua bellissima umanità ❤😔”.

Importanti messaggi di cordoglio sono giunti dai mondi della scuola e della cultura: Mario Carolla, ex dirigente scolastico, ha scritto: “Caro Damiano, la notizia della tua scomparsa fisica su questa terra mi ha raggiunto solo ora, improvvisa e incredula. Solo poco tempo fa ci siamo incontrati al supermercato di S. Angelo e come sempre ci siamo scambiati saluti cordiali e negli sguardi attestati di stima indiscussa. Ho solo un rammarico: nella mia attuale e ormai anche lunga attività di promotore culturale non sono riuscito ad offrirti la possibilità di farci godere della tua profonda cultura con un’iniziativa pubblica. Ciao Damiano r.i.p e spero molto di rincontrarti in atmosfere diverse. Condoglianze alla famiglia”.

Anche la Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo”, istituzione culturale a lui molto cara, ha voluto omaggiarlo: “Il prof. Mevoli credeva profondamente nel valore degli studi classici come guida alle proprie radici. Una grande perdita per noi tutti”.

Lo storico Giuseppe Marella ha ricordato la figura del professore come quella di “un saggio d’altri tempi”, mentre il collega Antonio Errico ha evidenziato l’aspetto sportivo e umano di Mevoli: “Un amico, un ex calciatore, un professore preparato e tante altre belle qualità”.

Michele Errico, ex sindaco ed ex presidente della provincia, ha scritto: “Amico mio grande grande. Ora il SIGNORE è già con te e sarai sempre con tutti noi”.

Mario Criscuolo, medico, ha espresso il suo dolore: “Una grande perdita per tutti noi che lo abbiamo apprezzato per la sua cultura, la sua politica ma soprattutto per la sua umanità e disponibilità”.

Giusy Carruezzo, giornalista ed ex consigliera comunale, ha ricordato l’esperienza condivisa a Palazzo di Città: “Ho appreso con dispiacere la notizia della scomparsa di Damiano Mevoli, una persona per bene. Ho condiviso con lui un tratto della mia consiliatura negli anni Duemila. La mia vicinanza alla famiglia”.

Giovanni Antonino, ex sindaco di Brindisi, ha affidato a poche parole il suo cordoglio: “Una gran brava persona. R.I.P.”.

Sentimenti simili sono stati espressi anche da Enzo Casone, storico dirigente del Partito Democratico: “Ci ha lasciato un grande concittadino, uomo di cultura e di sensibilità sociale. Addio Damiano, ti porti via un pezzo di noi”.

Il cordoglio è stato condiviso anche dalla Segreteria cittadina del PD: “La comunità democratica piange un uomo per bene, servitore delle istituzioni e di eccezionale cultura”.

Anche Mimmo De Michele, ex assessore del Comune di Brindisi, ha voluto lasciare il suo ricordo: “Ancora una volta una di quelle notizie che non vorresti sentire e che fanno male al cuore. Ci siamo abbracciati con l’affetto grande di sempre. Ci lascia non solo un grande professionista, ma soprattutto una persona perbene, un uomo di grandissimo spessore umano, con il quale ho condiviso un breve ma intenso percorso politico. Mai una parola fuori posto, sempre moderato e dialogante, un uomo di grandi valori che lascia un vuoto immenso. Ciao Damiano, con la stima e l’affetto grande di sempre”.

Per Cesare Mevoli, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune “Brindisi perde una persona per bene. Un abbraccio alla tua famiglia Francesca Mevoli”.

Tanti i messaggi anche da semplici cittadini e amici. Tiziana Crescenzo lo definisce “persona squisita come poche”, mentre Manlio Tepore lo ricorda come “umile e preparato”.

Rino Abbruzzo ha scritto: “Noooo quanto mi dispiace, un grande amico sin dall’infanzia, una persona perbene, colta, solare….ciao Damiano r.i.p. Le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Dario Recchia lo ha ricordato come “una persona meravigliosa, un intellettuale di grande spessore, un tifoso di basket, uno che amava veramente la propria città. Rip amico mio!”

Il ricordo collettivo di Damiano Mevoli offre l’immagine di un uomo che ha saputo lasciare un’impronta importante nella sua Brindisi, tra le aule universitarie, le stanze della politica e i tanti spazi in cui ha sempre saputo essere vicino agli altri, con umiltà e gentilezza.