Seconda vittoria esterna decisiva per la Valtur Brindisi che conquista il play-in e si aggiudica un posto nel tabellone principale dei playoff di Serie A2. Entusiasmante successo in casa di Verona a distanza di tre giorni dal blitz di Avellino che catapulta con merito e decisione la squadra di coach Piero Bucchi nella post season. MVP di serata Andrea Calzavara autore di una prova da 23 punti con 2/3 da due, 4/7 da tre e 7/10 ai liberi più 4 rimbalzi e 3 assist in 30 minuti in campo.

Quarto di finale play-off al via domenica 11 maggio contro Rimini: gara 1 e gara 2 (martedì 13) in casa della seconda classificata, venerdì 16 maggio si torna al PalaPentassuglia per gara 3 della serie.

Coach Piero Bucchi conferma lo starting five visto ad Avellino, con Radonjic schierato dalla palla a due da ala piccola al fianco dei compagni da Calzavara-Brown-Ogden-Vildera. La squadra di casa parte subito forte mostrando grande grinta e determinazione, ed è la fiammata del talentuoso Copeland, subito in doppia cifra realizzativa, a firmare il primo break del match in favore della Tezenis sul +7 (20-13 al minuto otto). I 5 punti in fila di Calzavara e il fallo e canestro prodotto da Brown ribaltano inerzia e punteggio a fine primo quarto sul 24-25. L’ottimo momento continua a inizio secondo periodo per il break Valtur di 2-15 (26-35 il punteggio al 13’) marchiato dalle due triple consecutive di capitan Laquintana al suo ingresso in campo. I numerosi rimbalzi offensivi conquistati dalla Tezenis le permettono di rientrare immediatamente in partita con un super contro break di 15-0 che vale il contro sorpasso (41-35 al 18’). L’attacco brindisino perde fluidità non riuscendo più a trovare la via del canestro e subisce un pesantissimo parziale a fine secondo quarto di 19-4 in sette minuti (45-39 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi l’asse Calzavara-Vildera prova a dettare legge e cambiare ritmo alla partita e la Valtur parte forte per un break di 2-8 per la parità a quota 47. I tre falli personali commessi dai due centri Vildera e Gazzotti costringono i rispettivi coach a cambiare l’assetto dei quintetti. I liberi a segno di Copeland sbloccano la Tezenis nel terzo quarto, Calzavara si prende grosse responsabilità e 13 punti personali per il vantaggio 63-65 a dieci minuti dalla fine. Parte con il piede sull’acceleratore la Valtur spinta dall’asse Laquintana-Vildera per il nuovo gap creato sul +7 (65-73 al 32’). Verona si aggrappa sulle spalle di Copeland per impattare nuovamente il match mentre Bucchi chiama in causa Vildera, subito presente con sei punti di fila (73-79 al 37’). La tripla di Brown porta la Valtur alla doppia cifra di vantaggio a due minuti dalla fine, Verona tenta il tutto per tutto e rientra a -4 (83-87 a un minuto dal termine) ma non basta. Vince Brindisi!

IL TABELLINO

TEZENIS VERONA – VALTUR BRINDISI: 85-90 (24-25, 45-39, 63-65, 85-90)

TEZENIS VERONA: Copeland 41 (4/6, 5/12, 5 r.), Udom 11 (4/8, 0/3, 6 r.), Cannon 2 (1/2, 4/6, 5 r.), Palumbo 8 (4/10, 11 r.), Bartoli 11 (4/11, 1/1, 7 r.), Gazzotti 5 (1/2, 1/2), Faggian 6 (0/1, 2/6, 3 r.), Virginio 3 (1/4 da tre, 2 r.), Airhienbuwa, Cannon ne, Pittana ne. Coach: Ramagli.

VALTUR BRINDISI: Brown 18 (2/6, 3/7, 2 r.), Arletti, Del Cadia 2 (0/1, 2 r.), Laquintana 9 (0/2, 3/4, 1 r.), Fantoma 4 (2/3, 2 r.), Radonjic 8 (4/6, 0/4, 6 r.), Calzavara 23 (2/3, 4/7, 4 r.), Ogden 10 (3/6, 0/3, 7 r.), Vildera 16 (8/13, 9 r.), Buttiglione ne. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Salustri – Gagliardi – Costa.

NOTE – Tiri liberi: Verona 21/25, Brindisi 18/24. Perc. tiro: Verona 27/66 (10/28 da tre, ro 11, rd 28), Brindisi 31/65 (10/25 da tre, ro 11, rd 28).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi