“Per Ilaria, per Sara, per tuttə. Ci vogliamo vivə”. È questo il grido che attraverserà le strade di Brindisi mercoledì 16 aprile alle ore 17:30, partendo da Piazza Crispi (stazione ferroviaria), nella “Passeggiata di rabbia” organizzata dal movimento “Non Una di Meno”.

L’iniziativa nasce dopo l’ennesima, dolorosa notizia di due giovani donne uccise in Italia nel giro di pochi giorni: Sara Campanella e Ilaria Sula, che avrebbero potuto essere coetanee di Giulia Cecchetin, la studentessa universitaria il cui femminicidio aveva scosso l’Italia intera nel novembre del 2023.

Il corteo sarà un momento di commemorazione ma, soprattutto, un atto politico, un’espressione collettiva di dolore e rabbia che vuole rompere il silenzio e denunciare con forza la cultura patriarcale che alimenta ogni forma di violenza di genere.

“Ilaria è la 23esima donna uccisa dall’inizio del 2025. Non ne vogliamo una 24esima – scrivono le organizzatrici – ma sappiamo che ogni volta che un’amica non torna a casa, ogni volta che ci sentiamo in pericolo in un appuntamento, ogni volta che camminiamo a passo svelto nella notte, la paura ci accompagna. E quella paura è dolore, e il dolore è rabbia”.

Una rabbia che vuole diventare mobilitazione, sorellanza, voce collettiva. Perché – affermano da “Non una di meno” – non ci sono femminicidi o transfemminicidi “di serie A o di serie B”: tutti affondano le radici nello stesso sistema patriarcale e misogino.

“Se non sarà per amore, sarà per rabbia. Sicuramente sarà insieme” è il messaggio che chiama a raccolta cittadine e cittadini, movimenti e associazioni, per rivendicare con forza il diritto a una vita libera da violenza, discriminazione e paura.