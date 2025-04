Tutto da rifare per la gara relativa alla concessione delle aree del compendio “Cala Materdomini – Bocche di Puglia”, destinate ad accogliere strutture per servizi di ristorazione e intrattenimento. Con una determinazione pubblicata il 10 aprile 2025, il Comune ha escluso entrambi gli operatori economici che avevano partecipato alla procedura, sancendo di fatto il fallimento dell’intero bando.

La decisione è stata assunta sulla base delle risultanze delle verifiche amministrative condotte a seguito dell’apertura delle offerte, pervenute il 24 marzo scorso.

In lizza c’erano la società Accadueo s.r.l. e una costituenda ATI guidata dalla società La Bottega di Bacco s.r.l.s., in associazione con Mede s.r.l.s. ed ERM Consulting s.r.l.s..

Nessuna delle due compagini, però, è risultata in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 15 dell’avviso pubblico, come si legge nel provvedimento firmato dalla dirigente del settore Patrimonio Immobiliare Marina Carrozzo,

Le irregolarità emerse – si evince dalla determinazione – potrebbero riguardano aspetti economici e legali, come debiti verso il Comune, ricorsi pendenti e potenziali cause ostative alla partecipazione, segnalate dagli uffici competenti, tra cui l’Avvocatura civica e il servizio tributi. La mancanza di requisiti ha portato all’immediata esclusione delle due offerte.

La dirigente ha inoltre convalidato il precedente schema di avviso pubblico, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 52/2025, sottolineando la necessità di procedere con urgenza alla nuova assegnazione delle aree, vista la rilevanza pubblica del progetto e l’interesse strategico per il rilancio turistico della zona.

Il procedimento – si legge ancora nella determina – si è svolto nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e prevenzione della corruzione, in linea con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e la normativa vigente.

Ora sarà compito dell’amministrazione predisporre un nuovo bando e individuare, con maggiore attenzione, soggetti qualificati e in regola per valorizzare uno dei tratti più suggestivi del litorale brindisino. Sarà una corsa contro il tempo ma è concreto il rischio che anche per questa stagione la spiaggia di Materdomini rischia di restare senza servizi.