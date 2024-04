Venerdì 12 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile scorso, l’Istituto Professionale “Morvillo Falcone” di Brindisi, sede dello Sportello per l’Autismo “Blue Heart”, d’intesa col Tavolo Provinciale per l’Autismo organizza la Camminata in Blue.

L’evento, il cui obiettivo è quello di fare un fronte unico per abbracciare tutte le disabilità e focalizzarsi sul tema dell’inclusione a 360 gradi, vedrà la partecipazione anche di enti territoriali, associazioni, istituzioni scolastiche e famiglie.

La partenza è fissata alle ore 10 da piazza Santa Teresa: gli studenti delle scuole del territorio che parteciperanno all’iniziativa, si esibiranno in diverse performance per manifestare la loro attenzione nei confronti dell’autismo. Il percorso terminerà sul Lungomare Regina Margherita