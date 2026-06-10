Negli ultimi due weekend si sono tenuti tre dei quattro Campionati Regionali di tiro con l’arco per l’assegnazione dei titoli di classe ed assoluti nelle specialità 3D, Hunter&Field e Targa.

La specialità 3D ed Hunter&Field sono forse tra le più affascinanti, si sono svolte nella splendida oasi naturalistica offerta dal bosco annesso a “Villa Neviera Wine Resort” in Cellino San Marco (BR), organizzato dall’A.s.D. Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico, in un percorso immerso nel verde, utilizzando come bersagli sagome tridimensionali (da qui il nome delle specialità arcieristiche), divise per classi in base alla loro grandezza, vengono sistemati in pendenza e a diverse distanze, conosciute e non, lungo i percorsi.

La specialità “Targa”, invece, è tra le più classiche delle discipline e, probabilmente, è la più praticata del tiro con l’arco in Italia, essa consiste nel tiro ad una distanza che arriva fino a 70 metri per gli archi ricurvi.

I risultati onorano la società ASD Arcieri Amici di Reno di San Pietro Vernotico ed il suo tecnico, Cosimo Renna:

• Erik FIASCHI, spec. 3D, 1° classificato di categoria e 1° assoluto, Arco Compound Under 20, nella spec. H&F, 2° classificato di categoria, Arco Compound Allievi, nella spec. Targa, 1° classificato di categoria, Arco Compound Allievi;

• Giuseppe RENNA, spec. 3D, 1° classificato di categoria e 2° assoluto, Arco Long Bow Over 20, nella spec. H&F, 1° classificato di categoria, Long Bow;

• Roberta SURIANO, spec. H&F, 1° classificata di categoria, Arco Ricurvo Allieve, spec. Targa, 1° classificata di categoria e 1° assoluta, Arco Ricurvo Allieve;

• Lorenzo TALO’, spec. H&F, 1° classificato di categoria, Arco Ricurvo Ragazzi, spec. Targa, 1° classificato di categoria e 1° assoluto, Arco Ricurvo Ragazzi;

• Alberto SALATI, spec. H&F, 1° classificato di categoria, Arco Ricurvo Giovanissimi, spec. Targa, 1° classificato di categoria, Arco Ricurvo Giovanissimi;

• Sara LEVANTE, spec. H&F, 1° classificata di categoria, Arco Nudo Allieve, spec. Targa, 1° classificata di categoria, Arco Nudo Allieve;

• Erwin FIASCHI, spec. 3D, 2° classificato di categoria e 2° assoluto, Arco Compound Under 20, nella spec. H&F, 1° classificato di categoria, Arco Compound Allievi;

• Antonio DE BELLO, spec. 3D, 2° classificato di categoria e 2° assoluto, Arco Nudo Over 20, nella spec. H&F, 1° classificato di categoria e 3° assoluto, Arco Nudo Senior;

• Fabio ADAMO, spec. 3D, 2° classificato di categoria, Arco Istintivo Over 20;

• Cosimo RENNA, spec. 3D, 2° classificato di categoria e 2° assoluto, Arco Compound Over 20;

• Donato TALO’, spec. Targa, 3° assoluto, Arco Ricurvo;

Attiva dal 2013, l’Asd Arcieri Amici di Reno promuove il tiro con l’arco tra giovani e adulti, vantando numerosi record individuali e di squadra e 18 titoli nazionali. Le attività della società si svolgono presso la palestra della scuola elementare di San Pietro Vernotico in viale degli Studi e presso la scuola media di via Lomarchese in Torchiarolo durante l’inverno, e nel periodo estivo nel campo all’aperto sito lungo la strada Pagliarelle poco fuori l’abitato di Torchiarolo in direzione della chiesetta della Madonna delle Grazie, con sessioni aperte a tutti, anche a chi desidera avvicinarsi a questo sport emozionante solo per divertirsi in buona compagnia. Le prime prove sono gratuite e l’associazione fornisce l’attrezzatura necessaria. Un’opportunità imperdibile per chiunque voglia scoprire il mondo del tiro con l’arco.

L’associazione può essere contattata tramite Whatsapp al numero 388 258 6827 e tramite la sua pagina Facebook “Arcieri Amici di Reno”.