L’Amministrazione Comunale ha candidato il recupero di una porzione dell’ex fiera al bando del Governo per le aree dismesse.

“Sull’ex fiera – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo avviato un serio percorso per il recupero e la rifunzionalizzazione. L’obiettivo è trasformare questo luogo, da tempo abbandonato al degrado, in un punto di riferimento per i servizi alla persona. Qui sorgeranno la casa di comunità della ASL, la nuova sede del centro per l’impiego e la nuova sede dell’Ambito Territoriale Br3. Tramite questo bando cerchiamo ora di completare il recupero di un’altra porzione libera per offrire ai giovani uno spazio pensato esclusivamente per loro.”

Il progetto, del valore complessivo di 2,7 milioni di euro, prevede la realizzazione di un ostello della gioventù con aree dedicate alla ristorazione e allo svago, di una velostazione con possibilità di noleggio biciclette al servizio della nuova area parcheggio e il recupero dello spazio esterno che sarà attrezzato per le esigenze di bambini e ragazzi.

“Con questo progetto – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – intendiamo completare gli interventi per il recupero dell’ex fiera. Abbiamo pensato ai più giovani prevedendo la realizzazione di uno spazio inedito per la nostra Città. L’ex Fiera si candida a diventare un punto di riferimento per i servizi alla persona non solo per Francavilla. Per questa ragione abbiamo previsto la creazione di un nuovo parcheggio e lo sviluppo di un servizio di bike sharing per rendere più agevoli gli spostamenti cittadini.”

“L’idea di creare un ostello della gioventù – spiega l’Assessore al Turismo Carmine Sportillo – nasce dall’analisi dei flussi turistici cittadini. Nel 2024 Francavilla Fontana ha fatto registrare un numero di arrivi (clienti ospitati nelle strutture) pari a 4.716 e un numero di presenze (numero di notti trascorse) pari a 10.774. Si tratta di una crescita di quasi il 13,5% rispetto al 2023. Tuttavia, questi dati incoraggianti si scontrano con l’esiguità dei posti letto a disposizione. Questa nuova struttura può offrire una risposta in questa direzione, attirando la fascia più giovanile.”

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale per l’ex fiera – conclude l’Assessora al Patrimonio Eleonora Marinelli – è concentrare all’interno di questo luogo, che si trova in pieno centro cittadino e a pochi passi dalla stazione ferroviaria, più servizi per creare un vero e proprio polo per la salute ed il benessere. Per questa ragione abbiamo concesso alla ASL, ad Arpal e Ambito Territoriale Br3 porzioni dell’immobile per operare le opportune trasformazioni strutturali ed erogare prestazioni essenziali per la cittadinanza.”

Dal 2022 – anno della ricomposizione della proprietà in capo al Comune – ad oggi, sull’ex Fiera è in corso un vero e proprio piano di rifunzionalizzazione e valorizzazione. Grazie ai fondi del PNRR l’ASL di Brindisi realizzerà la casa di comunità, una struttura polivalente che garantirà assistenza sanitaria primaria e attività di prevenzione. Vedranno la luce, inoltre, la nuova sede dell’Ambito Territoriale Br3 che negli spazi concessi attiverà un cohousing rivolto alle persone che rientrano nel progetto Dopo di Noi, e la nuova sede dell’Arpal che si doterà di una struttura pensata esclusivamente per i servizi per l’impiego.

Comune di Francavilla Fontana