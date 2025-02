Con entusiasmo, Carmela Biondi annuncia oggi la sua iscrizione al Movimento 5 Stelle.

Da sempre sostenitrice dei valori fondanti del Movimento, quali legalità, trasparenza e partecipazione democratica, La Dott.ssa Biondi è pronta a mettere il suo impegno al servizio di questi ideali.

Dopo un periodo di riflessione e approfondimento delle tematiche a lei più care a cui si è dedicata per oltre 10 anni, sente forte il desiderio di mettersi al servizio della comunità, contribuendo attivamente alla vita politica e sociale del territorio. Crede fermamente che il Movimento 5 Stelle possa rappresentare una forza propulsiva per il cambiamento, un motore di idee e di iniziative concrete per migliorare la qualità della vita di tutti.

Per questo motivo, la Dott.ssa Biondi invita i cittadini di Villa Castelli a unirsi a lei nella richiesta di costituzione del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Villa Castelli. Un gruppo aperto a tutti i cittadini che condividono i valori del Movimento e che vogliono partecipare attivamente alla costruzione del futuro della città. Un luogo di incontro e di confronto, dove sarà possibile discutere dei problemi che riguardano più da vicino la comunità e proporre soluzioni concrete per risolverli. Un’occasione per far sentire la propria voce, per far valere i propri diritti e per contribuire a rendere Villa Castelli una città più vivibile, più giusta e più solidale.

Invita, inoltre, i cittadini a visitare il sito del Movimento 5 Stelle e a seguire le istruzioni per richiedere la creazione del Gruppo Territoriale di Villa Castelli. Un piccolo gesto, un grande passo verso un futuro migliore per tutti.

Per eventuali indicazioni su come richiedere la costituzione del Gruppo Territoriale, è possibile contattare la Dott.ssa Carmela Biondi sui suoi canali social.