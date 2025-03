Di seguito una nota del consigliere regionale Maurizio Bruno-Pd- Presidente del Comitato Permanente di Protezione Civile:

“Sono iniziati i lavori per la costruzione a Francavilla della Casa della Comunità: una struttura sanitaria in cui chiunque ne avrà bisogno potrà trovare medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri di famiglia, assistenti sociali e altre figure professionali simili.

“I lavori si concluderanno a gennaio prossimo e consisteranno nella demolizione di tre corpi di fabbrica all’interno dell’area Fiera e la costruzione della nuova struttura.

“L’apertura di una casa di comunità a Francavilla è un traguardo a lungo inseguito e per il quale mi sono speso con tutte le mie forze in questi mesi e non posso che essere felice per la mia città, ma anche per le altre della provincia di Brindisi beneficiarie dello stesso intervento.

“Francavilla sarà inoltre sede, assieme a Brindisi, Fasano e Mesagne, di una Centrale operativa territoriale, che avrà lo scopo di prendere in carico le segnalazioni non urgenti di assistiti fragili a livello distrettuale da parte di vari operatori per l’accesso guidato, nella rete di servizi territoriali e in dimissione protetta ospedaliera, all’assistenza domiciliare integrata, semiresidenziale e residenziale e nei passaggi tra luoghi di cura diversi.”