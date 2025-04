Il Grand Master Cosimo Spinelli arriva a 100. Tante sono le volte che è salito sul Podio

Non c’è gara di Taekwondo online, nei vari Campionati Internazionali alle quali tra i partecipanti vi siano atleti della società di Taekwondo “Pennetta Rosa”, capeggiata dal Grand Master Cosimo Spinelli c.n. 9° Dan, al termine delle quali i tesserati per il sodalizio brindisino fanno incetta di medaglie. E’ accaduto al termine del Campionato Internazionale “5° Scotland Open Online Poomsae Championship 2025”, che si è svolto in Scozia.

Sette sono state le medaglie conquistate: medaglia d’oro Elisa Maria Cassiano; Cosimo Spinelli; Capasa Luciana e Moroni Francesca Gemma. 2° posto per: Federico Mevoli; Lorenzo Tafuri e Ferraro Sonia.

Con questo risultato, il Grand Master Cosimo Spinelli raggiunge quota 100, tante sono state le volte che lui è salito sul podio.

Questo campionato è stato organizzato dal Grand Master Han Wong e diretto dal Maestro Dott. Pinaki Narayan Moitra, il motivo è sempre quello di aver messo a disposizione tutto il ricavato delle iscrizioni di circa 400 atleti partecipanti e 22 Nazioni, per aiutare i meno fortunati in India.

Il Grand Master Wong, organizzerà altri campionati online proprio per aiutare i più bisognosi affinchè si realizzi con tale iniziative il valore più nobile del Taekwondo e per rendere tutta l’umanità una sola famiglia.

Il Presidente del sodalizio brindisino dopo aver fatto i complimenti per i 100 podi raggiunti da Spinelli ha detto: Il nostro Direttore Tecnico è un MAESTRO a cui va il nostro grazie perché è per suo merito che il TAEKWONDO si è affermato nella nostra amata BRINDISI