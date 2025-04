Si è appena conclusa la IV edizione del Certamen Brundisinum, che si conferma un grande successo per il Liceo Classico del Polo liceale ‘Marzolla Leo Simone Durano’. Il ‘Marzolla’ ha accolto circa 40 studenti, provenienti da diversi licei d’Italia, in due giorni intensi, 10 e 11 Aprile. Di altissimo livello la Commissione Giudicatrice, composta da Aldo Luisi, in qualità di presidente, professore emerito di Lingua e Letteratura Latina dell’Università di Bari, da Tiziana Ragno, professoressa di Lingua e Letteratura Latina dell’Università di Foggia e da Francesco Giannachi, professore di Civiltà Bizantina dell’Ateneo leccese. Nella prima giornata, i ragazzi si sono cimentati nella traduzione e nel commento di un’orazione ciceroniana che rinvia alla città di Brindisi; contemporaneamente, nella Biblioteca del Liceo, si è svolta una sessione di formazione sulle metodologie didattiche innovative con gli interventi del prof. Andrea Balbo, professore di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università di Torino, del prof. Gaetano Affuso, docente tutor presso l’Università di Tor Vergata (Roma), della prof.sse Silvia Marchi e Giuliana Carluccio del Liceo Marzolla. Intensa la mattinata dell’11 aprile: sul lungomare brindisino, in occasione della Giornata del Mare, ai piedi della scalinata virgiliana, il Ministro del MIM Valditara visitava lo stand del Polo liceale ascoltando dalla Prof.ssa Del Prete e dai Marzolliani presenti la storia del Certamen Brundisinum e apprezzando il suo valore come momento culturale di pregio non solo per la valorizzazione del Latino, ma anche per la promozione del territorio. A metà mattinata poi, nell’auditorium gremito del Liceo Marzolla, ha avuto inizio la cerimonia di premiazione, al cospetto di un parterre di autorità civili e militari d’eccezione, tra cui, per citarne alcuni, l’Onorevole Mauro D’Attis, il Prefetto dott. Luigi Carnevale, il Consigliere regionale Maurizio Bruno, il Sindaco della città di Brindisi, Giuseppe Marchionna, l’assessore comunale Antonio Pisanelli, il Comandante della Capitaneria di Porto dott. Luigi Amitrano accompagnato dalla comandante Paola Gabrieli, il Capitano di Fregata della Brigata Marina San Marco dott. Renato Salipante, il Comandante della Polizia Stradale dott. Gianpiero Angiolillo. Tutti i presenti hanno espresso un grande apprezzamento nei confronti della realtà marzolliana, eccellenza del territorio, conosciuta ben oltre i confini regionali. Una Lectio Magistralis di elevato livello, quella tenuta dal prof. Luisi sulla storia di Roma e del Mediterraneo rispetto a Brindisi. Emozionante il momento della premiazione che ha decretato la vittoria di Francesco Pilagatti del Liceo “Galilei-Curie” di Monopoli. La qualificata Commissione si è complimentata con tutti i partecipanti per la qualità delle traduzioni e dei commenti. Una manifestazione davvero importante, che traccia un solco considerevole nella storia del territorio brindisino, sponsorizzata da Banca Intesa San Paolo (main sponsor), STF land and sea survey e Cantine Due Palme, con il patrocinio morale di numerosi Enti e Istituzioni, organizzata con estrema cura dalla Ds, prof.ssa Carmen Taurino e da un comitato di docenti, coordinato dalla prof.ssa Daniela Izzo, che ha curato l’accoglienza delle delegazioni partecipanti sin dal loro arrivo mercoledì scorso. Perché il Certamen Brundisinum non è solo una competizione tra liceali, ma anche occasione di scambi culturali, di scoperta del territorio brindisino e di conoscenza tra scuole diverse, nella condivisione dei principi intramontabili che vedono nel patrimonio delle lingue classiche i fondamenti imprescindibili della humanitas.