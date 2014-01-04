“Sono fortemente d’accordo con l’introduzione del reato di “omicidio stradale”. E’ questa l’opinione dell’avvocato Teodoro Nigro, Comandante della Polizia Municipale di Brindisi.
“In questi giorni si registra un forte interesse sulla possibile introduzione di una nuova fattispecie di reato, provvisoriamente denominata, “omicidio stradale”.
Dice Nigro: “Ben venga una norma che consenta di esaminare l’elemento soggettivo della condotta di guida (dolo o colpa), che ne circoscriva le aggravanti speciali, che sappia ben dosare il nesso di casualità tra la condotta e l’evento.
Ben venga un percorso legislativo virtuoso che possa – quanto meno nell’aspettativa sociale di massa – ristorare il dolore di genitori, familiari ed amici di fronte ad una vita persa, sebbene il ristoro sia del tutto impari rispetto all’immensità del dolore”.
Per quanto riguarda il territorio di Brindisi, occorre sottolineare come il controllo del territorio operato anche dalle pattuglie della polizia municipale ha contribuito a migliorare il dato statistico degli incidenti mortali.
Nel 2013, pur verificandosi il triste record di incidenti mortali nel territorio comunale (ben 5 contro i 4 del 2012 e uno del 2013), si evidenzia come i sinistri siano avvenuti sulle strade esterne al centro urbano, la cui competenza non è del Comune.
“Il centro urbano delimitato dalla segnaletica verticale di indicazione – dice Nigro – vede un importantissimo miglioramento. Ma – conclude il Comandante della PM – non smetterò mai di rivolgere l’invito a rispettare le regole di condotta e di prudenza nella guida, specie in città dove, se da un lato la velocità parrebbe ridotta, l’insidia “da distrazione “ è dietro l’angolo.
Spett.le Redazione del Giornale “Brundisium”,
il sottoscritto Avv.Petraroli Giovanni del foro di Lecce,vi scrive per informarvi che il dott.Nigro Teodoro,attuale commissario di Polizia Municipale del Comune di Brindisi,non ha mai conseguito l’abilitazione alla professione di “avvocato”,pur essendosi attribuito scorrettamente tale titolo nell’articolo in questione.A conferma di cio’,vi invio estratto dell’esposto che presentai 2 anni orsono a seguito di una sua errata qualificazione in giudizio civile presso il Giudice di Pace di Brindisi,Avv.Nicoletta Erroi.
Vi saro’ grato se provvederete alla dovuta rettifica.
Cordialmente.
Avv.Petraroli Giovanni
Data: 16 settembre 2024, 09:38:05
Da: SEGRETERIA
A: PETRAROLI GIOVANNI
Oggetto: RE: ESPOSTO-ASSENZA ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI BR
Allegato: msg.eml (189.3 KB) Messaggio di posta elettronica
Egr. Avv. Petraroli,
in merito all’oggetto, si rende noto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi, nell’adunanza del 12 Settembre 2024, ha deliberato di comunicarLe che il sig. Teodoro Nigro non è iscritto all’Albo degli Avvocati di Brindisi.
Distinti saluti.
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La Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi
In data 2024-09-05T18:16:04+0200, PETRAROLI GIOVANNI ha scritto:
Spett.le Segreteria Ordine Avvocati
Brindisi
via mail:
segreteria@ordineavvocatibrindisi.it
Il sottoscritto Avv.Petraroli Giovanni,C.F.PTRGNN75H02I119N,iscritto presso il foro di Lecce,
attende vs riscontro circa l’istanza conoscitiva di iscrizione del dott.Nigro Teodoro presso il vs
Albo ordinario, qualificatosi con il titolo di “avvocato” nell’atto inviatovi in data 08/08/2024(,a
supporto dell’istanza avanzata,atto che si riallega alla presente assieme al contenuto dell’istanza),
in nome e per conto del Comune di Brindisi,pur non risultando iscritto sul vs sito ufficiale,nè
tantomeno in quello degli avvocati dello Stato:cio’,relativamente alla tutela del proprio diritto di
difesa ex art.24 Cost.nel contenzioso in essere RGN 71/2024,pendente presso il Giudice di Pace di
Brindisi,in cui lo scrivente risulta essere regolarmente costituito.
Cordialmente.
Data e luogo
05/09/2024,San Pietro
Vernotico
Avv.Petraroli Giovanni
ISTANZA CONOSCITIVA ISCRIZIONE ALBO