L’Assessore ai Lavori Pubblici e ai Servizi cimiteriali del Comune di Brindisi, Cosimo Elmo, rende noto che l’Amministrazione Comunale ha predisposto una serie di interventi finalizzati a migliorare l’accoglienza per i parenti in occasione della Commemorazione dei defunti.

In particolare, nel cimitero di Brindisi, da venerdì 31 ottobre fino a martedì 4 novembre le persone diversamente abili, che vorranno recarsi a visitare le tombe dei propri cari potranno farlo utilizzando una navetta che sarà disponibile gratuitamente all’ingresso del cimitero grazie alla disponibilità di un imprenditore brindisino che opera nel settore dei trasporti.

All’interno della struttura saranno predisposti dei punti di raccolta per poter usufruire anche del trasporto verso le uscite.

“Abbiamo fatto il possibile – ha dichiarato l’assessore Elmo – per onorare i nostri defunti e per venire incontro alle esigenze dei visitatori, partendo dai più fragili. Non escludiamo di poter garantire il servizio di trasporto per le persone disabili negli ulteriori fine settimana del mese di novembre”.