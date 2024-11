Oggi 22 Novembre, presso la sede del Liceo Classico B. Marzolla di Brindisi, gli studenti dell’istituto in collaborazione con le operatrici del CAV Crisalide dell’Ambito Brindisi – San Vito dei Normanni, hanno organizzato un interessante flash mob sul tema del contrasto alla violenza contro le donne. Dopo un iniziale richiamo alla memoria della giovane Giulia Cecchettin, vittima simbolo di una pratica del femminicidio purtroppo drammaticamente diffusa, le dirigenti scolastiche, Dott.ssa Carmen Taurino e Dott.ssa Marialuisa Pastorelli, hanno portato i saluti istituzionali della scuola all’iniziativa, seguite da un delegato in rappresentanza della locale sede della Banca Intesa San Paolo.

La manifestazione, di grande impatto, è stata arricchita dalla partecipazione degli studenti del liceo classico Marzolla e dell’Istituto Comprensivo Bozzano Centro, che si sono esibiti in canti e balli sul tema, fornendo contributi molto toccanti.

Le operatrici del CAV Crisalide, Dr.sse Veronica Pesari, Rosanna Antonante e Simona Danese, hanno avuto così modo di illustrare le azioni offerte sul territorio dall’ente e, soprattutto, hanno raccontato, in forma anonima, le storie drammatiche di alcune delle donne seguite dal servizio: storie di violenza, ma anche storie di coraggio e di riscatto che evidenziano quanto importante e concreto sia l’impegno di Crisalide, consolidatosi nel corso degli anni.

L’evento è stata una importante occasione per sensibilizzare i più giovani sui temi della violenza di genere e del valore dei percorsi inclusivi che l’impegno e la competenza dei nostri operatori e della coordinatrice del servizio del CAV Crisalide rendono possibili.

Uscire dal perverso circuito della violenza si può e si deve