Nel mese di luglio si è concluso “La Musica è di Tutti”, il progetto realizzato da AccordiAbili con i fondi ricevuti con il 5×1000 e al co-finanziamento del Dipartimento per le politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l’avviso Giovani per il sociale

2018. Per l’occasione il presidente Vincenzo Deluci ha voluto ringraziare così tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto:

“La fine di un progetto, per consuetudine, è anche momento di bilanci. Voglio condividere con tutti voi ciò che sento e ciò che di questo percorso porterò per sempre con me insieme alla felicità perché le attività e il lavoro avviato con La Musica è di Tutti, continueranno anche

dopo il suo termine. Dopo un’esperienza del genere, e non si tratta di retorica, posso usare solo il dizionario dei buoni sentimenti, delle emozioni migliori, della bellezza delle relazioni per trovare le parole per ringraziare chi ci ha supportato.

I nostri partner Genteco e Comitato dei Genitori Fasano. Avete creduto fin da subito nell’importanza di questo progetto e siete sempre stati al nostro fianco durante la sua realizzazione, determinandone la sua riuscita.

Le nostre Ragazze e i nostri Ragazzi. Sempre piene e pieni di entusiasmo, siete la nostra fonte di energia, ci sollecitate a migliorare e a garantire la continuità dei nostri corsi di musica che vantano formatori e formatrici di grande competenza. Sappiate che siamo già alla ricerca di una nuova sede, visto che il diniego dell’amministrazione comunale di Fasano ci priverà dal nuovo anno del luogo in cui negli ultimi anni si sono svolti i nostri incontri.

Le Famiglie. Cari genitori, siete preziosi! Non smetterò mai di dirvi grazie per quello che fate ogni giorno per le vostre figlie e i vostri figli. Dal primo momento avete compreso il valore dei nostri progetti e anche per La Musica è di Tutti ci avete sostenuto nonostante i mille problemi che hanno provato ad ostacolarci in questi anni. Ve ne siamo davvero grati!

Il Comitato Feste Patronali di Fasano. L’intesa con il presidente Ancona è stata immediata e la collaborazione del Comitato è stata determinante per la riuscita del Festival La Musica è di tutti!

Il Team e-Motion di AccordiAbili. Per l’ennesima volta il valore assoluto dei professionisti che lo compongono ha prodotto risultati straordinari. Grazie a loro, abbiamo progettato e realizzato per Chiara e Pippo due nuovi strumenti musicali che finalmente permetteranno loro di coltivare la passione per la musica.

Le volontarie e i volontari. Non li vedrete mai salire sul palco, esibirsi o andare in TV come me, ma tutte le sognatrici e i sognatori di Accordiabili che lavorano dietro le quinte, in quei momenti sono sempre al mio fianco. Oltre ad essere tantissimi, fate un lavoro immenso

affinché ogni iniziativa o attività della nostra Associazione venga fatta con professionalità cuore e passione.

Le donatrici e i donatori del 5×1000 ad AccordiAbili. Oramai per poter candidarsi a bandi ed avvisi importanti, è necessario avere delle risorse economiche per co-finanziare i progetti presentati. AccordiAbili può farlo soprattutto grazie ai fondi che riceve da chi sceglie di estinarle il proprio 5×1000. Un grazie sincero ai tantissimi che chi ci hanno già scelto, ma anche a chi nei prossimi giorni in cui si presentano le dichiarazioni dei redditi, continuerà a farlo o per la prima volta inserirà il nostro codice fiscale nel riquadro del 5×1000.

Infine il Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri che oltre a co-finanziare il progetto con l’avviso Giovani per il sociale 2018, attraverso i suoi referenti, ha collaborato con noi affinché il progetto La Musica è di tutti venisse portato a termine al meglio!

Grazie a tutti!

Vincenzo