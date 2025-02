La Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi ha promosso la rappresentazione teatrale “ InViolata” che si è tenuta, qualche tempo fa, presso il teatro don Bosco a Brindisi e nuova produzione di SenzaConfine con la drammaturgia di Teresa Cecere e David Marzi, a supporto del Centro Antiviolenza “ Io Donna” di Brindisi. La Commissione stessa, da sempre attivamente impegnata nella sensibilizzazione e informazione sul contrasto alla violenza di genere, ha voluto dare il proprio contributo e supporto ai centri antiviolenza soprattutto in questo momento storico profondamente contraddittorio e drammatico che vede proprio questi ultimi penalizzati nel proprio esercizio di fornire supporto e protezione a donne e bambini.

Il testo teatrale nasce da un’operazione di ricerca analitica, vuole essere uno spaccato antropologico della condizione della donna dagli anni 60 a oggi. Ci racconta come, il 17 dicembre 1966, qualcosa e’ cambiato nella storia delle donne e ci racconta la vita di Franca Viola costringendoci a guardare dentro la botola oscura in cui giace, nascosta, parte della nostra cultura, della nostra legislazione e del nostro retaggio culturale. Mafia, patriarcato, vergogna, onore sono solo alcuni dei temi sviscerati dallo spettacolo avvincente a cui abbiamo assistito.

E’ doveroso ringraziare coloro che hanno donato, chi ha lasciato biglietti sospesi, la numerosa partecipazione e la incredibile bravura delle giovani attrici e la impeccabile drammaturgia di Teresa Cecere e David Marzi.

Felicissime del risultato ottenuto e di quanto si è potuto donare al Centro Antiviolenza “ Io Donna” a cui va la nostra gratitudine per il servizio che continua a portare avanti nonostante le difficoltà e alla sua presidente Lia Caprera. Grazie, per il vostro preziosissimo lavoro.

La somma donata è pari a 560€.

La Commissione Pari Opportunità – comune di Brindisi