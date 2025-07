Provincia di Brindisi. Servizio straordinario di controllo del territorio.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, diretti al contrasto di reati sul territorio e ad un reale incremento della sicurezza alla cittadinanza, i Carabinieri hanno svolto alcuni servizi straordinari in varie aree della Provincia.

– A Torre Santa Susanna, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne per detenzione illegale di armi e munizioni poiché a seguito di perquisizione domiciliare è stato in possesso di due carabine, una pistola ed alcune cartucce.

Le armi e le munizioni rinvenute sono state sequestrate; l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

– A Erchie, i Carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio di Unità Antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un quantitativo di cocaina, materiale utile per il confezionamento della sostanza e denaro contante in banconote di vario taglio ritenuto provento dell’attività di spaccio; l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

– A Ceglie Messapica, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti di una 48enne, poiché condannata alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione per i reati di truffa e sostituzione di persona.

– A San Vito dei Normanni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne per furto aggravato poiché, poco prima, aveva asportato alcune bottiglie di alcolici di pregio dall’interno di un noto supermercato, occultandole nel proprio zaino. Il giovane deve rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale essendosi opposto al controllo.

– A Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 71enne poiché trovato in possesso di numerose cartucce per pistola senza averne fatto denuncia all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Tale servizio rientra nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente in tutta la provincia.