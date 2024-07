Ad un mese dall’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta di Brindisi, l’azienda AVR per l’Ambiente coglie l’occasione per ringraziare i tanti cittadini che hanno accolto questo importante cambiamento e continua a chiedere la collaborazione di tutta la cittadinanza per rendere operativo ed efficiente il nuovo calendario di raccolta per le utenze domestiche e per le non domestiche, così da ottimizzare le raccolte, migliorare la qualità dei conferimenti e le percentuali di raccolta differenziata. Rispettare correttamente i giorni di conferimento e le relative frazioni consente di ridurre drasticamente gli abbandoni indiscriminati, produrre meno indifferenziato e di conseguenza poter aumentare la percentuale di raccolta differenziata, così da incidere sulla riduzione della Tari – Tasse dei Rifiuti. Crediamo fermamene che FARE MEGLIO È POSSIBILE e con l’impegno e la collaborazione di tutti la città di Brindisi potrà essere definita un Comune Riciclone diventando un esempio virtuoso per tutta la Puglia.

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, design Descrizione generata automaticamente

Per rendere il servizio più efficiente e la raccolta differenziata di qualità sono stati introdotti dei nuovi mastelli, uno grigio per la raccolta dell’indifferenziato e uno con coperchio blu per la raccolta della carta, che dovranno essere ritirati da ogni singolo utente, anche se abitano in condominio, ed essere custodirli in area privata ed esporli esclusivamente secondo il nuovo calendario di raccolta.

I mastelli per le utenze domestiche possono essere ritirati presso i punti per il ritiro:

Centro di Raccolta – Quartiere Sant’Elia in strada per Sant’Angelo;

Centro di Raccolta –Quartiere Paradiso in strada per Torretta;

Centro Città in Via Spalato.

I tre punti di distribuzione saranno operativi:

• dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00

• Domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:0 solo in Centro Città in Via Spalato.

Presso i punti di distribuzione sopra indicati si possono ritirare anche le buste per la plastica, solo però se si sono già ritirati i nuovi mastelli, perché anche in questo caso vengono registrati e associati all’utenza Tari.

Il ritiro dei nuovi mastelli sarà consentito al titolare iscritto al ruolo Tari, munito di copia d’iscrizione al ruolo o ultima bolletta Tari pagata, copia del documento di identità e tessera sanitaria/codice fiscale, o ad un suo delegato che oltre ai documenti dovrà presentarsi con delega al ritiro scaricabile sul sito del Comune di Brindisi.

I rifiuti non conformi o conferiti correttamente non saranno prelevati dall’operatore; infatti, in questi giorni i cittadini potranno trovare sui propri mastelli e/o buste i bollini rossi (rifiuto non conforme e non riciclato correttamente) o gialli ( errato giorno di esposizione). Dal mese di settembre sarà infine avviata la misurazione informatizzata delle raccolte di carta e indifferenziato con l’obiettivo di rilevare i risultati concreti della corretta separazione dei rifiuti.

Per essere sempre aggiornati:

Seguite la pagina Facebook RICICLO E RIUSO BRINDISI per avere aggiornamenti sulle attività informative dei nuovi servizi;

Scarica DIFFERENZIAPP da APP STORE e GOOGLE PLAY per gestire correttamente la raccolta differenziata;

Per segnalazioni e richieste servizi è possibile contattare il Numero Verde: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Da telefono fisso: 800.226633 da cellulare: 06.40065224 – WhatsApp: 346.8154209

COMUNICATO STAMPA AVR