Prende il via il prossimo 26 gennaio la stagione teatrale 2025 del Comune di San Vito dei Normanni in collaborazione con Puglia Culture al Tex – Teatro dell’Ex Fadda (inizio spettacoli ore 21.00). Gli abbonamenti saranno messi in vendita a partire dal 30 dicembre, previa prenotazione telefonica, al botteghino del teatro che sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00. I biglietti saranno messi in vendita on line e nei punti vendita Vivaticket e al botteghino del teatro dal 13 gennaio. Inoltre, il botteghino del teatro sarà aperto la sera di spettacolo a partire da un’ora prima della rappresentazione prevista. Sette gli spettacoli in cartellone da gennaio ad aprile a cui si aggiunge la restituzione della residenza artistica di danza per ResiDance – azione del Network Anticorpi XL.

“Ancora una volta Puglia Culture è accanto al Comune di San Vito dei Normanni per la programmazione di una stagione teatrale coraggiosa e ricca di appuntamenti. Con una selezione attenta e accurata abbiamo realizzato una programmazione in grado di continuare a rinsaldare il legame con il pubblico e con il territorio senza tralasciare la nostra missione di avvicinare sempre nuovi spettatori alla magia del teatro” commenta il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio.

“Manca sempre meno alla nuova stagione teatrale sanvitese che anche quest’anno ha visto impegnata l’amministrazione comunale insieme a Puglia Culture per offrire un catalogo variegato, con tipologie di spettacoli differenti – spiegano la Sindaca Silvana Errico e l’assessora alla Cultura Alessandra Pennella -. L’obiettivo resta invariato, soddisfare il più ampio numero di spettatori. Siamo sempre più orgogliosi delle nostre scelte, in particolare quest’anno per la prima volta ci faremo coinvolgere dalla bellezza del musical senza dimenticare grandi classici con riletture originali e appuntamenti in grado di avvicinare un pubblico sempre crescente. Il mio augurio è che il Teatro TEX che ospiterà questo ricco e importante cartellone teatrale possa vedere una copiosa partecipazione dei cittadini sanvitesi”.

I primi a calcare il palcoscenico del Tex – il teatro dell’Ex Fadda il 26 gennaio saranno Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon, Enrico Ottaviano con “Uno nessuno e centomila” di Luigi Pirandello nell’adattamento e con la regia di Nicasio Anzelmo. Il 4 febbraio un inno alla leggerezza ed un riferimento principe: il varietà. Vincenzo De Lucia, dopo le fortunate apparizioni televisive traghetterà il pubblico in una galleria di Signore del piccolo e grande schermo e della musica con “La signora delle tv”, uno spettacolo che promette risate, costumi sfavillanti, gag improvvisate ed il continuo coinvolgimento del pubblico. Si torna a teatro anche il 22 febbraio con “A piedi nudi nel parco” una commedia di Neil Simon che parla delle lotte e dei sacrifici della vita matrimoniale. Guarda questi poli opposti e pone la domanda: l’amore può veramente conquistare tutto?. Con Antonella Carella, Altea Chionna, Alessandro Epifani, Deianira Dragone, Francesco Lamacchia, Mario Lasorella per la regia di Altea Chionna e Alessandro Epifani. Due gli spettacoli anche a marzo. Il 1° marzo sul palco del teatro Tex arrivano Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli con una rilettura di “L’avaro” di Molière che pur lasciando inalterato il valore letterario del testo e lo spirito originario dei personaggi, la rielaborazione ha dato un ritmo scenico che rispecchia la frenesia della nostra epoca. Il 19 ci sarà invece “La vedova allegra”, operetta di Franz Lehár capace di suscitare allegria portata in scena dalla Compagnia Corrado Abbati. Il 12 aprile Paolo Sassanelli e Lucia Zotti porteranno in scena “Quanto Basta” scritto e diretto da Alessandro Piva. Un atto unico in cui si alternano toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, e ore il ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identificarsi. Il 28 aprile appuntamento con “VASAME – L’amore è rivoluzionario” con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello con la regia di Massimo Venturiello: un incontro tra il teatro e la musica napoletana che esplora il tema dell’amore in tutte le sue sfumature, con un energia che spazia dalla tenerezza alla riflessione sociale.

Il Comune di San Vito ed il TEX tornano infine ad ospitare giovani coreografi emergenti del panorama italiano, in una residenza creativa che si svolgerà a maggio, all’interno dello stesso TEX. Infatti, per il quarto anno di seguito, la città di San Vito sarà uno dei comuni coinvolti da Puglia Culture nel progetto ResiDance XL 2025, Luoghi e progetti di residenza per le creazioni coreografiche con la residenza coreografica di Francesco Marilungo (recentemente premiato con l’UBU per il suo _Stuporosa_ – Miglior Spettacolo di Danza) e restituzione pubblica degli esiti di Cani Lunari, sua ultima creazione ancora in fase di studio. ResiDanceXL è una azione del Network Anticorpi XL dedicata ai progetti di residenza per le creazioni coreografiche che sostiene la ricerca di coreografi/e e danzatori/danzatrici che desiderano vivere le residenze per riflettere e agire sui processi di creazione e produzione. La restituzione del progetto è fissata per il 10 maggio con una performance che vedrà regia e coreografia di Francesco Marilungo con Alice Raffaelli, Barbara Novati, Roberta Racis, Francesca Ugolini, Vera Di Lecce, musica Vera Di Lecce. Produzione Körper | Centro Nazionale di Produzione della Danza in co-produzione con Snaporazverein. Cani Lunari è anche vincitore dell’edizione 2024/25 di CollaborAction, azione del Network Anticorpi XL.

Info:

tel. 3514084173 377/4234662

teatromenzati@gmail.com

www.pugliaculture.it

Ufficio Stampa Puglia Culture

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

PUGLIA CULTURE

Stagione Teatrale 2025

TEX –IL TEATRO DELL’EX FADDA

26 gennaio 2025

VELA CLASSICA SRL

Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon, Enrico Ottaviano

UNO NESSUNO E CENTOMILA

di Luigi Pirandello

adattamento e regia NICASIO ANZELMO

Ironico, grottesco, capace di mettere in crisi la società borghese del primo novecento questa è la forza di Uno nessuno e centomila. Il protagonista Vitangelo Moscarda è forse uno dei personaggi più complessi della produzione pirandelliana: prima impacciato e prigioniero delle opinioni altrui, poi sempre più consapevole e determinato a cercare l’autenticità spirituale dell’esistenza, fino all’affrancamento finale da tutte le rabbie del mondo. Un giorno, accorgendosi casualmente che il suo naso pende verso destra, incomincia a percorrere un viaggio scoprendo ogni giorno che passa di non essere, per gli altri, quello che crede di essere.

4 febbraio 2025

Nicola Canonico per la Good Mood

Vincenzo De Lucia

LA SIGNORA DELLA TV

autore Vincenzo de Lucia e Vincenzo Comunale

con Valentina Petriccione

coreografie Johannes Palmieri, Deborah Esposito

ballerini Deborah Esposito, Johannes Palmieri, Angela Rasulo, Andrea Tarantino

musiche ed arrangiamenti Claudio Romano /costumi Dora Maione

trucco Vincenzo Cucchiara / parrucche Audello

Un inno alla leggerezza ed un riferimento principe: il varietà. Vincenzo De Lucia, dopo le fortunate apparizioni televisive nelle prime serate Rai da “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile” a “Tale e Quale Show” traghetterà il pubblico in una galleria di Signore del piccolo e grande schermo e della musica: Barbara d’Urso, Maria de Filippi e Mara Venier, per citarne alcune. Risate garantite, costumi sfavillanti, gag improvvisate ed il continuo coinvolgimento del pubblico.

22 febbraio 2025

Teatro dei Titani

A PIEDI NUDI NEL PARCO

di Neil Simon

con Antonella Carella, Altea Chionna, Alessandro Epifani, Deianira Dragone, Francesco Lamacchia, Mario Lasorella

scenografie Michele Tataranni

costumi Francesco Ceo

regia ALTEA CHIONNA E ALESSANDRO EPIFANI

Battute veloci e sagaci, umorismo metropolitano messo in scena da personaggi tutto sommato ancora ingenui, di quella middle class americana che non ha ancora la pancia piena ed è quindi di per sé insopportabile.La particolarità di “A piedi nudi nel parco” è la sua capacità di parlare a tutti, riunendo due tipi di personalità molto diversi.La vivace e avventurosa Corie e il conservatore e dignitoso Paul.A fare da contraltare in questo rapporto c’è la madre di Corie, Ethel, e il vicino della coppiaVictor Velasco.

La commedia parla delle lotte e dei sacrifici della vita matrimoniale.Guarda questi poli opposti e pone la domanda: l’amore può veramente conquistare tutto?Può, secondo la visione di Neil Simon.

1 marzo 2025

Anonima GR

Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli

L’AVARO

di Molière

rielaborazione di Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli

regia DANTE MARMONE

In questa rilettura di Molière, non ci si è limitati ad una semplice rilettura dell’opera, ma è stato il frutto di un passaggio delle azioni e dei personaggi, da una Francia indefinita alla nostra realtà regionale, ridisegnando il linguaggio ed i caratteri con una personalità tipica levantina. Pur lasciando inalterato il valore letterario del testo e lo spirito originario dei personaggi, la rielaborazione ha dato un ritmo scenico che rispecchia la frenesia della nostra epoca.

Il linguaggio non segue né la ricercatezza del teatro classico, né tantomeno il dialetto del teatro popolare, ma il sound popolare-metropolitano, cioè la semplice spontaneità del parlare di tutti i giorni. La comicità poi colora tutto lo spettacolo con gag, battute e l’intreccio della storia.

19 marzo 2025

Compagnia Corrado Abbati

LA VEDOVA ALLEGRA

operetta di Franz Lehár

con Corrado Abbati, Antonella De Gasperi, Fabrizio Macciantelli, Mariska Bordoni, Claudio Ferretti, Federico Bonghi, Matteo Catalini, Claudia Bonazzi, Sofia Giannini, Matteo Bartoli, Francesco Calabrò

con Balletto di Parma

coreografie Francesco Frola

direzione Musicale Alberto Orlandi

allestimento scenico InScena Art Design

regia CORRADO ABBATI

Uno spettacolo capace di suscitare allegria, com’era d’altronde nelle intenzioni dell’autore che ha disseminato La Vedova Allegra di tanti spunti su un canovaccio diplomatico dove non si nascondono desideri segreti e interessi erotici o politici che vengono risolti a ritmo di valzer ma anche di can-can.

12 aprile 2025

Seminal Film

Paolo Sassanelli, Lucia Zotti

QUANTO BASTA

scenografia Marianna Sciveres

luci Giovanni Vito Marasciulo

scritto e diretto da ALESSANDRO PIVA

Una giornata come tante per una coppia di anziani coniugi della piccola borghesia cittadina. La moglie si appresta a cucinare una teglia di parmigiana, il marito rientra in casa con una vecchia radio scovata vicino ai cassonetti. Lei fa i conti amari con i rimpianti, mentre lui, più pacato, vive nel suo piccolo mondo. Si conoscono a memoria e si rimbeccano continuamente per qualunque banalità. È la paura di perdersi che li tiene uniti e che, nel momento del pericolo, fa riemergere quell’amore infeltrito dagli anni, come un’abitudine. Un atto unico in cui Piva alterna toni comici e surreali a momenti di malinconica poesia, e ore il ritratto di due esseri umani in cui lo spettatore non potrà fare a meno di identificarsi.

28 aprile 2025

Acast produzioni / Compagnia Moliere

Marisa Laurito, Enzo Gragnaniello

VASAME

L’amore è rivoluzionario

con Piero Gallo – mandolina, Erasmo Petringa – violoncello, Marco Caligiuri – percussioni

regia MASSIMO VENTURIELLO

Uno spettacolo che parla d’ammore e che ha come filo conduttore la musica del cantautore Enzo Gragnaniello e la spumeggiante presenza di Marisa Laurito che canta e recita” l’ammore” nelle sue tenere struggenti e divertenti sfaccettature. Una musica originaria, atavica e istintiva che si rivela al pubblico attraverso sonorità e ritmiche sincere, dirette e che ha lo scopo di ricondurlo alle sue radici più remote e ancor di più a punti di riflessione sulla condizione attuale che il mondo sta vivendo. Un invito al sentimento più semplice e complesso: l’ammore, la chiave di tutto.

10 maggio 2025

ResiDance XL 2025 – Luoghi e progetti di residenza per le creazioni coreografiche

Residenza Coreografica di FRANCESCO MARILUNGO e Restituzione pubblica degli esiti di

CANI LUNARI

regia e coreografia Francesco Marilungo

con Alice Raffaelli, Barbara Novati, Roberta Racis, Francesca Ugolini, Vera Di Lecce

musica Vera Di Lecce

produzione Körper | Centro Nazionale di Produzione della Danza in co-produzione con Snaporazverein

La residenza e lo sharing si realizzano nell’ambito di ResiDance – azione del Network Anticorpi XL dedicata ai progetti di residenza per le creazioni coreografiche che sostiene la ricerca di coreografi/e e danzatori/danzatrici che desiderano vivere le residenze per riflettere e agire sui processi di creazione e produzione.