Nell’ambito delle attività di promozione della candidatura della “Via Appia. Regina viarum” per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale, in occasione dell’uscita in edicola del quinto ed ultimo episodio del fumetto in 5 puntate “Topolino e la via della storia” edito dalla Panini Comics, mercoledì 30 agosto alle ore 17.00, a Brindisi, presso la Sala Colonna del Palazzo Granafei-Nervegna si svolgerà un incontro aperto dal titolo “Brindisi, il fine del viaggio sulla Via Appa Antica”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e del Rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, sarà presentata la candidatura UNESCO a cura di Angela Maria Ferroni, coordinatrice del progetto e del Comitato scientifico istituito dal Ministero per la candidatura. Laura Acampora, membro del Comitato scientifico, illustrerà poi le azioni di promozione avviate dal MiC. Giuseppe Ceraudo, anch’egli membro del Comitato scientifico di candidatura e docente Unisalento, e Francesco Artibani, sceneggiatore del fumetto “Topolino e la Via della Storia”, ci parleranno della collaborazione con il MiC a sostegno della candidatura e della storia in cinque episodi, un viaggio nel tempo e nello spazio lungo la via Appia Antica di Topolino e dei suoi amici che, nel quinto ed ultimo episodio, faranno tappa nei porti antichi di Egnazia e Brindisi.

Subito dopo, interverranno Stefano Cristante e Luca Bandirali, anche loro docenti Unisalento: il primo commenterà le storie Disney sulla via Appia e metterà in risalto il Fumetto come strumento di “avvicinamento” alla ricerca e alla didattica, mentre il secondo presenterà una video-antologia con sequenze cinematografiche tratte da celebri film ambientati lungo la via Appia, da “Quo vadis?” di Enrico Guazzoni (1913) a “House of Gucci” di Ridley Scott (2021) realizzata dal Cineclub Universitario di Lecce.

A seguire verrà presentata l’opera d’arte “Mappia” dell’artista e cartografo Roberto Paci Dalò, da lui creata per la candidatura della Via Appia, una mappa lunga oltre 9 metri sulla quale appaiono stilizzati i tracciati dell’Appia Claudia e della Traiana, associati a una serie di luoghi, architetture, accadimenti storici e artistici raffigurati tramite il disegno.

Durante l’incontro verrà proiettato il documentario “REGINA VIARUM. La Via Appia nella storia”, realizzato da RAI Cultura, in collaborazione con il MiC, che ha accompagnato i documenti di candidatura inviati all’UNESCO.

Dal giorno 30 agosto p.v. sarà possibile trovare nelle edicole il numero il numero di Topolino, che costituisce l’ultimo episodio del fumetto “Topolino e la via della storia”, ambientato ad Egnazia e a Brindisi.