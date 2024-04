“Disturbo neuro-cognitivo: cos’è e come prevenirlo” è il titolo dell’evento in programma il 12 aprile nell’Auditorium dell’Istituto Morvillo Falcone di Brindisi, organizzato in collaborazione con il Centro per le Malattie neurodegenerative e invecchiamento cerebrale dell’Università degli Studi di Bari, la Pia Fondazione Cardinale Giovanni Panico di Tricase e l’Unità di coordinamento scientifico e strategico regionale per l’Alzheimer e demenze.

L’iniziativa rientra nel Piano progettuale di attività del Fondo per l’Alzheimer e demenze della Regione Puglia. L’incontro è aperto a tutti, con inizio alle 17.00.

Responsabile scientifico è il dottor Vincenzo De Marco, neurologo responsabile dell’ambulatorio Disturbi della memoria e demenza dell’ospedale Perrino di Brindisi. Per i saluti istituzionali intervengono il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore dell’Unità Programmazione e Controllo di gestione Marcello Bacca, il Segretario Generale del Sindacato Pensionati italiani CGIL Brindisi Michela Almiento, il Coordinatore delle attività scientifiche Fondo per l’Alzheimer e demenze della Regione Puglia Davide Vilella.

Introduzione e relazioni a cura dei professionisti Gianluca Giannone e Vincenzo De Marco che tratteranno dei vari aspetti del disturbo neurocognitivo: cos’è, come si manifesta, come evolve e cosa lo causa; quali sono i fattori di rischio correlati, quanto incidono gli stili di vita, l’importanza della stimolazione cognitiva nella vita quotidiana e della diagnosi precoce. Alla fine dell’incontro sono previsti focus group e l’interazione con gli specialisti.

