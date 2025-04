Ritorna alla vittoria la Valtur Brindisi dopo due sconfitte consecutive e ritrova il sorriso nel match interno contro Vigevano terminato sul punteggio di 83-68. Una partita intensa per contatti ed energia su entrambi i lati del campo e portata a casa dalla squadra biancoazzurra grazie a un ultimo quarto in cui per ben sette minuti consecutivi impedisce agli avversari di trovare la via del canestro ipotecando il match con un break di 16-0. MVP Isiah Brown autore di 32 punti con 7/9 da due, 5/8 da tre e 3/5 dalla lunetta in trenta minuti di impiego in campo.

Quintetto biancoazzurro formato da Calzavara-Brown-Arletti-Ogden-Del Cadia ed è la guardia americana ad aprire la contesa con due triple consecutive a sbloccare l’ultimo periodo negativo personale al tiro. La squadra ospite parte con il piede sull’acceleratore guidata da Galassi e il neo acquistato Francis in cabina di regia per il primo parziale dell’incontro sul 12-21 all’ottavo minuto di gioco. La tripla allo scadere del primo quarto di Francis fissa il punteggio sul 18-26. I primi tre possessi del secondo quarto comportano tre palle perse per l’attacco brindisino, in difficoltà a battere l’uomo uno contro uno, e Vigevano tocca la doppia cifra di vantaggio. Laquintana e Brown scuotono i compagni dando vita al contro parziale biancoazzurro di 16-2 che ribalta completamente l’inerzia della partita in favore dei padroni di casa (36-30 al 19’). Due banali palle perse dalla Valtur in poco meno di trenta secondi costringono coach Bucchi a richiamare l’attenzione dei suoi che subiscono 8 punti da Leardini e un break di 2-11 valevole per il contro sorpasso sul 42-45 al 23’. Si sblocca Calzavara a segno con i primi canestri di un match che subisce un’impennata realizzativa dalla due squadre a gran ritmo offensivo nella prima parte del terzo quarto. Un nuovo parziale di 13-0 firmato Brown-Radonjic trascina Brindisi al massimo vantaggio di +9 (61-52 al 29’) prima di chiudere il periodo sopra le quattro lunghezze (63-59). I rimbalzi offensivi della coppia Del Cadia-Ogden permettono alla Valtur di raggiungere il bonus falli personali a proprio favore dopo un minuto e mezzo dall’inizio dell’ultimo quarto. Vigevano non trova più la via del canestro, la difesa brindisina oscura il proprio canestro per ben sette minuti consecutivi dal 30’ al 37’ e scappa via fino al +20 sul 79-59 chiudendo definitivamente i giochi.

Prossimo turno di campionato sabato 19 aprile alle ore 20:30 in casa della Pallacanestro Forlì per il penultimo turno di regular season di Serie A2.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI – ELACHEM VIGEVANO: 83-68 (18-26, 40-34, 63-59, 83-68)

VALTUR BRINDISI: Brown 32 (7/9, 5/8, 2 r.), Arletti 7 (1/1, 1/2, 1 r.), Del Cadia 4 (0/1, 6 r.), Laquintana 13 (2/5, 1/3, 2 r.), Fantoma 4 (2/3, 1 r.), Radonjic 13 (3/3, 1/4, 7 r.), Calzavara 6 (3/3, 0/4, 5 r.), Ogden 4 (2/3, 0/3, 11 r.), Buttiglione (0/1 da tre), Guadalupi, Jahier. Coach: Bucchi.

ELACHEM VIGEVANO: Stefanini 10 (2/7, 2/5, 4 r.), Francis 21 (3/6, 3/8, 5 r.), Smith 2 (1/4, 0/1, 7 r.), Leardini 10 (2/4, 2/4, 2 r.), Strautmanis 4 (1/3, 0/1, 1 r.), Taflaj (0/1, 0/1, 2 r.), Galassi 11 (1/2, 3/6, 1 r.), Rossi 18 (5/7, 1/2, 7 r.), Raspino 5 (1/2, 1/3, 3 r.), Spizzichini. Coach: Pansa.

ARBITRI: Maschio – Agnese – Bertuccioli.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 19/24, Vigevano 9/9. Perc. tiro: Brindisi 28/54 (8/25 da tre, ro 6, rd 30), Vigevano 24/65 (11/33 da tre, ro 11, rd 21).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi