La Dinamo Brindisi cade sul parquet del Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina contro la Basket School, che si impone con il punteggio di 73-60. Una gara subito in salita per i biancoazzurri, costretti a rincorrere fin dai primi minuti a causa di un avvio disastroso.

Senza Epifani, coach Cristofaro deve rivedere il quintetto iniziale, schierando Calò, Datuowei, Stonkus, Di Ianni e Kovachev. La Dinamo vive un primo quarto da incubo che segna inevitabilmente il resto dell’incontro. Si tratta del peggior quarto offensivo della stagione, con i biancoazzurri che riescono a sbloccarsi solo dopo oltre due minuti grazie alla tripla di Datuowei. Nel frattempo, la pressione difensiva dei siciliani soffoca ogni tentativo di reazione, mentre Janic e Guduric conducono i padroni di casa fino al 18-9, prima di allungare ulteriormente con un parziale di 11-0 che chiude il quarto sul 24-9.

La Dinamo cerca di scuotersi nel secondo quarto, trovando punti preziosi ancora con Datuowei e un combattivo Kovachev sotto le plance. Nonostante qualche segnale positivo, Messina non indietreggia e riesce a mantenere un ampio margine fino al 40-23. A questo punto, arriva un sussulto d’orgoglio per i biancoazzurri grazie a Calò, che realizza otto punti consecutivi e consente alla Dinamo di andare all’intervallo lungo con uno svantaggio sotto la doppia cifra sul 40-31.

Il terzo quarto vede un certo equilibrio, con la Dinamo che si stabilizza sul -8 (49-41), ma i siciliani resistono e riescono a chiudere il parziale sul 55-45. Nell’ultimo quarto, un nuovo break giallorosso di 5-0 spegne le speranze di rimonta brindisine, riportando Messina sul +15 (60-45). La Dinamo fatica a trovare la via del canestro, mentre Di Dio mette a segno la tripla di tabella e il canestro del +20 che di fatto chiudono i giochi. Alla sirena finale il tabellone segna 73-60 per i padroni di casa.

La Dinamo Brindisi torna in campo mercoledì 12 per il turno infrasettimanale. La sfida è fissata alle ore 20:30 al PalaZumbo contro gli Svincolati Milazzo, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria davanti al proprio pubblico.

Basket School Messina – Dinamo Basket Brindisi 73-60 (24-9, 40-31, 55-45, 73-60)

Basket School Messina: Guduric 9, Incremona, Mollica, Serraino, Di Dio 21, Miaffo 10, Tartaglia 10, Caruso, Busco 10, Diakhate, Janic 6, Yeyap 7 – All. Sidoti

Dinamo Brindisi: Greco 2, Datuowei 13, Stonkus 15, Calò 17, Taurisano, Di Ianni 2, Kovachev 11, Delvecchio, Beltadze – All.Cristofaro

Arbitri: Puglisi di Aci Catena (Ct) – Cappello di Porto Empedocle (Ag) Credit foto Valentina Bongiorno

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi