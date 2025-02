Si chiude con una sconfitta di misura la prima fase della stagione per la Dinamo Brindisi, che cade 78-76 sul caldissimo parquet del PalaLosito di Corato nell’ultima giornata di Serie B Interregionale. MVP del match Alfonso Di Ianni, autore di una doppia-doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 34 di valutazione.

Coach Cristofaro sceglie come quintetto iniziale Calò, Datuowei, Stonkus, Di Ianni e Beltadze, e la Dinamo approccia la gara con il giusto atteggiamento. Il primo quarto è equilibrato, con la tripla di Bavaro che firma il 18-14 per Corato. Il canestro dalla distanza di Corral segna il primo tentativo di allungo per i padroni di casa ad inizio secondo quarto (21-14), ma la Dinamo reagisce subito con i canestri del duo Stonkus-Di Ianni, che ribaltano il punteggio portando gli ospiti sul 23-26. I brindisini alzano l’intensità difensiva, trovano canestri facili in attacco e si spingono fino al massimo vantaggio in doppia cifra (32-42). Corral accorcia allo scadere, mandando le squadre all’intervallo sul 34-42.

Al rientro dagli spogliatoi la Dinamo continua a condurre il gioco e con Calò tocca il massimo vantaggio di +12 (39-51 al 23’). Corato prova a rientrare, ma i brindisini restano concentrati e mantengono un vantaggio consistente, chiudendo il terzo quarto avanti 52-61 grazie ai liberi di Stonkus. Nell’ultimo periodo Corato, spalle al muro, aumenta la pressione e rosicchia punti preziosi, tornando a -5 con Corral. La Dinamo risponde con Di Ianni, che riporta i suoi sul +9 (61-70), ma i padroni di casa non mollano e con un parziale di 7-0 si riportano ad un solo possesso di distanza. Corato capitalizza i viaggi in lunetta e completa la rimonta, mettendo la testa avanti per la prima volta dopo lungo tempo a 28 secondi dalla fine. Dopo il timeout, Stonkus trova il sottomano del nuovo vantaggio Dinamo, ma nell’azione successiva Corral segna il canestro decisivo subendo fallo e realizzando anche il libero supplementare. L’ultima tripla della speranza di Calò si spegne sul ferro, sancendo la beffa per la Dinamo sul 78-76.

La Dinamo Brindisi chiude con 28 punti e il terzo posto nel Girone G, un risultato che vale il pass per la seconda fase, dove affronterà le sei squadre qualificate al Play-In Gold del Girone H.

Ora una meritata pausa per ricaricare le energie e ripartire con grinta nella corsa ai playoff.

Basket Corato – Dinamo Basket Brindisi 78-76 (14-18, 34-42, 52-61, 78-76)

Basket Corato: Giovinazzo 12, Zustovich 2, Cabodevilla 8, Ortolà, Di Zanni, Corral 21, Bagna 8, Bavaro 3, Mariani 5, Petrovic 4, Diaz, Nonkovic 15 – All. Gattone

Dinamo Brindisi: Greco, Urbonas 7, Datuowei 4, Stonkus 22, Calò 9, Di Ianni 26, Beltadze 8, Taurisano – All. Cristofaro

Arbitri: Laveneziana di Monopoli (Ba) – De Carlo di Lecce

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi