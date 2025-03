La Dinamo Brindisi incassa una nuova sconfitta nel girone di andata dei Play-In Gold di Serie B Interregionale, uscendo battuta dal PalaGalvani di Angri con il punteggio di 83-63. Al giro di boa di questa seconda fase, la Dinamo raccoglie un solo successo e chiude con 12 punti in classifica, una situazione che impone una pronta reazione nel girone di ritorno.

La partita, mai veramente in discussione, vede la squadra brindisina costretta a inseguire sin dalle prime battute. Lo sprint iniziale tutto campano orienta subito la gara: dopo l’unico pareggio della partita sul 3-3, Angri piazza un parziale devastante di 20-3 (23-6), mettendo immediatamente le mani sull’incontro. L’ingresso di Calò scuote i suoi, sbloccando il punteggio, ma Martinez e Milkic continuano a colpire con precisione chirurgica, chiudendo il primo quarto sul 28-11. La Dinamo prova a reagire nel secondo quarto, quando il tabellone segna già 32-16 al 12’. A dare speranza ai biancoazzurri sono i 5 punti consecutivi di Beltadze, che riavvicinano la squadra. Calò e ancora Beltadze (11 punti) riportano lo svantaggio sotto la doppia cifra dopo lungo tempo (36-27). Il solito Martinez ristabilisce l’ordine infilando la tripla del nuovo +12. I liberi di Epifani e i canestri di Stonkus consentono alla Dinamo di andare al riposo lungo col punteggio di 41-34.

Al rientro dagli spogliatoi, i primi minuti del terzo quarto mostrano un relativo equilibrio, ma Angri riesce nuovamente ad alzare il ritmo grazie alle giocate di Martinez e Borciu, prendendo il largo sul 59-43. Dopo il timeout chiamato dalla panchina brindisina, la Dinamo cerca di rimanere in partita affidandosi ai tiri liberi, riuscendo a ridurre il divario sul 61-48 prima dell’ultima frazione. Negli ultimi dieci minuti, la Dinamo continua a sprecare occasioni importanti sulle seconde palle, mostrando poca lucidità e mancando di efficacia sotto canestro. Angri ne approfitta e tocca il massimo vantaggio sul 77-59 grazie al gioco da tre punti di Borciu. I padroni di casa amministrano i minuti finali fino all’83-63 alla sirena.

La Dinamo Brindisi tornerà in campo sabato 22 marzo per l’inizio del girone di ritorno, affrontando

Piazza Armerina al PalaMelfi. La palla a due è fissata per le ore 18:00.

Angri Pallacanestro – Dinamo Basket Brindisi 83-63 (28-11, 41-34, 61-48, 83-63)

Angri Pallacanestro: Borciu 15, Montella, Malkic 14, Granata, Martinez 26, Valle 6, Mastrototaro 3, Bonanni, Borriello 6, Milojevic 9, Ouattara – All. Chiavazzo

Dinamo Brindisi: Greco 3, Epifani 10, Datuowei 8, Stonkus 17, Calò 8, Taurisano, Di Ianni, Kovachev 6, Beltadze 11 – All. Cristofaro

Arbitri: Mandato di San Nicola La Strada (Ce) – Moriello di Marcianise (Ce)

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi