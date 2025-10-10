October 10, 2025
Disponibile dal 10 Ottobre su tutte le piattaforme digitali.

“72023”, il nuovo singolo che vede protagonisti i rapper Riich Reon, Marjno, IBRAH e Wise, insieme al producer Nuck.
Il titolo richiama il CAP della città di Mesagne, che diventa simbolo di identità, appartenenza e orgoglio territoriale.
Con sonorità che fondono trap e drill, il brano mette in risalto bassi potenti, ritmi serrati e un energia diretta che rispecchia la realtà di strada da cui nasce. Ma dietro la durezza del sound si nasconde un messaggio profondo:

“Alziamo la voce per chi non ha voce,
chi non prova più amore,
chi si sveglia di notte e non vede un futuro, una destinazione.”

Queste barre raccontano la parte più fragile e nascosta della vita di quartiere, dando voce a chi troppo spesso resta in silenzio.
E ancora, nel ritornello, il brano sottolinea il legame con le proprie radici:

“72023 è il codice di EMME E, non quello di un cell, 72023 segna il territorio, la città di mezzo.”

Più che un numero, “72023” diventa un manifesto: una dichiarazione d’amore verso la propria città e le persone che la vivono, raccontata con autenticità e senza filtri.

