Sabato 18 e domenica 19 ottobre, alle ore 18:00, il Cinema Teatro Impero di Brindisi ospiterà due proiezioni speciali del film “Discesa libera”, diretto da Sandro Torella.

L’opera, definita una commedia-seria, affronta con sensibilità e profondità il tema dell’Alzheimer, raccontando una storia che esplora la memoria, l’identità e l’amore attraverso una narrazione intensa, umana e capace di far riflettere.

Al termine di entrambe le proiezioni, il regista Sandro Torella interverrà in collegamento da remoto per dialogare con il pubblico e condividere il percorso creativo e umano che ha dato vita al film.

Un elemento distintivo di “Discesa libera” è la partecipazione attiva di persone affette da Alzheimer, ospiti della clinica La Quinta Stella di Civitavecchia, che hanno contribuito a rendere l’esperienza cinematografica autentica, toccante e carica di verità.

L’invito è rivolto ad associazioni, volontari e famiglie a partecipare numerosi, promuovendo l’iniziativa e diffondendo la locandina sui propri canali di comunicazione.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DYu85B90S6U

Sito ufficiale: https://discesaliberafilm.it/