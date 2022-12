Il nuovo disco del musicista Enrico Solazzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 16 dicembre 2022 e distribuito anche in copia fisica

Pubblicata dalla prestigiosa etichetta Via Veneto Jazz, Perfect Journey è la nuova fatica discografica (prima da leader) del pianista, tastierista, compositore e arrangiatore Enrico Solazzo, album già disponibile su tutte le piattaforme di streaming da venerdì 16 dicembre 2022 e distribuito anche in copia fisica. Leader del progetto, Solazzo si avvale della preziosa presenza di un nutrito parterre di musicisti blasonati in ambito nazionale e internazionale come: Fabiana Rosciglione (voce), Tollak Ollestad (voce e armonica), Gianni Rotondo (voce), Antonella Vitale (voce), Dynamite MC (voce), Max Calò (voce), Kadir González López (voce), Angelo Romano (voce), Lo van Gorp (voce), Max Filosi (flauto e sassofoni), Sergio Vitale (tromba), Enzo De Rosa (trombone), Stefano Di Battista (sax soprano), Paolo Recchia (sax soprano), Baptiste Herbin (sax alto), Chase Baird (EWI e sassofoni), Antonio Faraò (pianoforte), Stefano Profazi (chitarra), Franco Vinci (chitarra), Giancarlo Capo (chitarra), Antonio Bruno (chitarra), Rocco Zifarelli (chitarra), Dario Rosciglione (contrabbasso e basso), Giorgio Rosciglione (contrabbasso), Saverio Capo (basso), Francesco Puglisi (basso), Marco Siniscalco (basso), Michel Rosciglione (basso), John Peña (basso e basso synth), Niclas Campagnol (batteria), Lele Melotti (batteria), Beppe Basile (batteria), Stefano Marazzi (batteria), Dennis Chambers (batteria), Roberto Gatto (batteria), Francesco Mendolia (batteria), Gegè Munari (batteria), Stefano Rossini (percussioni), Gumbi Ortiz (percussioni), Tony Esposito (percussioni).

Nel CD sono presenti quattordici brani, di cui Algo Azur (Dario Rosciglione-Enrico Solazzo), Deep (Enrico Solazzo), Angel Eyes (Fabiana Rosciglione-Enrico Solazzo-Cristiano Prunas), Paint the Picture (Dominic Smith-Enrico Solazzo) e Zero Gravity (Fabiana Rosciglione-Enrico Solazzo) sono brani originali, mentre Crazy (Brian Barton-Thomas Callaway-Gianpiero Reverberi-Gianfranco Reverberi), El Negro Chino (Rubén Rada), You’re my Thrill (Jay Gorney-Sidney Clare), September (Al McCkay-Maurice White-Allee Willis), Caruso

(Lucio Dalla) e Lazy Nina (Donald Fagen) completano la tracklist.

Perfect Journey è un album che rappresenta un esplosivo caleidoscopio di svariati generi musicali: dal latin jazz al pop, dal contemporary R&B al rap fino al jazz, il tutto adornato da un sound travolgente, da un groove particolarmente energico e, soprattutto, da godibili e sopraffini arrangiamenti firmati da Enrico Solazzo, nel segno di una gioiosità comunicativa di grande appeal.

L’autore di Perfect Journey descrive così la sua nuova creatura discografica: «Dopo molti anni di produzioni e collaborazioni discografiche, ho pubblicato questo mio primo album. Nel CD si alternano composizioni originali e famose cover che racchiudono varie influenze e stili musicali, spaziando dal jazz al blues fino all’elettronica, il tutto impreziosito dalla collaborazione di quaranta musicisti di fama internazionale quali Dynamite Mc, Dennis Chambers, Antonio Faraò, Tollak Ollestad, Roberto Gatto, Chase Baird, Lo Van Gorp, Stefano Di Battista, John Peña, Baptiste Herbin, Gumbi Ortiz e il giovanissimo talento cubano Kadir González López, solo per citarne alcuni. Il mio amore nel creare sonorità coinvolgenti con arrangiamenti di grande ricercatezza e gusto fanno di questo album un “viaggio perfetto” da percorrere ascoltando ogni singolo brano».

Biografia

Nato a Brindisi e attualmente di stanza a Roma, Enrico Solazzo è un musicista di grande esperienza,

estremamente eclettico, capace di spaziare con naturale disinvoltura fra numerosi e differenti generi

musicali. Pianista, tastierista, compositore, arrangiatore e produttore fra i più attivi e apprezzati nella scena

musicale italiana, nel corso della sua intensa e lunga carriera ha stretto importanti collaborazioni – dal vivo

e in studio – con una sfilza impressionante di artisti di chiara fama, tra i quali: Alex Britti, Franco Califano, Max Pezzali, Renato Carosone, Riccardo Cocciante, Stefano Di Battista, Amedeo Minghi, Fabrizio Moro,

Nicky Nicolai, Fontella Bass, Il Rovescio della Medaglia, Fabrizio Bosso, Tollak Ollestad, Daniele Luppi, Vinnie Colaiuta, Michael Thompson, Humberto Gatica, Dario Rosciglione, Giorgio Rosciglione, Lele Melotti, Baptiste Herbin, Dynamite MC, Gumbi Ortiz, Tony Esposito, Roberto Gatto, Ernesto Vitolo, Danilo Rea, Kadir González López, Gegè Munari, Lo van Gorp, John Peña, Rocco Zifarelli, Deitra Farr, Jessica Brando, Simone Patrizi, Blue Messengers, Francesca Sortino, Fabiana Rosciglione, Flaminio Maphia (tre album), Giorgio Panariello, Claudio Baglioni, Renato Zero, Biagio Antonacci, Antonello Venditti, Mario Biondi, Pino Daniele, Gigi D’Alessio, “Eklektik” Antonio Faraò & Guests Marcus Miller, Snoop Dogg, Krayzie Bone, Manu Katche, Mike Clark, Didier Lockwood, Bireli Lagrene, Lenny White, Dennis Chambers, Chase Baird, Gary Grainger, Claudia e Niclas Campagnol, Simona Bencini, Fabio Concato. Ha anche composto musiche e scritto arrangiamenti per diversi programmi Rai e non solo, così come per film italiani e internazionali.

