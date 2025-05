Domani, alle 10:30, la chiesa di Santa Maria Assunta a Torchiarolo accoglierà l’ultimo saluto a Luigi Perruccio, Sara Capilunga e Karyna Ryzkhov, i tre giovani tragicamente scomparsi sabato scorso in un incidente d’auto sulla strada che collega il paese alla marina di Lendinuso.

Un impatto violentissimo contro un albero a bordo di una Porsche 911 a noleggio, seguito da un incendio che ha reso inutili i disperati tentativi di soccorso da parte del 118 e dei Vigili del fuoco.

Una tragedia che ha scosso nel profondo l’intera comunità. Luigi, 22 anni, lavorava nell’azienda agricola di famiglia; Sara, 21, era impiegata in una ditta di infissi; Karyna, anche lei ventunenne, di origini ucraine, viveva da anni a Torchiarolo ed era molto conosciuta per il suo lavoro in un bar di una stazione di servizio ed un rinomato bar della Marina di Lendinuso. .

A celebrare la cerimonia funebre sarà l’arcivescovo della diocesi di Lecce Michele Seccia, in un clima di profondo raccoglimento.

L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino: scuole chiuse e saracinesche abbassate accompagneranno il silenzio composto di un paese che si stringe attorno alle famiglie distrutte dal dolore.

Torchiarolo piange tre vite spezzate troppo presto, e domani, in chiesa, sarà il momento del ricordo, della preghiera e dell’abbraccio collettivo.