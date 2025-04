Domenica 13 aprile, a partire dalle ore 19, le vie e le piazze del centro storico di Mesagne accoglieranno il suggestivo scenario della Passione di Cristo. Nella rappresentazione del dramma sacro scritto e diretto da Franco Tomai, il corteo si snoderà lungo un percorso che toccherà: piazza Orsini del Balzo, via Castello, via dei Dormio, Piazza Sant’Anna dei Greci, piazzetta dei Ferdinando, vico dei Moneo, via Federico II Svevo, Porta Nuova, via Martiri della Libertà, via Antonio Profilo fu Tommaso, via Geofilo, Piazza Matteotti, via L. A. Resta, largo Ubaldo Lay, via Albricci, Piazza IV Novembre.

L’apprezzato evento, giunto alla sua 44esima edizione, è curato dal Comitato cittadino “Passione, Morte e Resurrezione di N. S. G. C.” di Torre Santa Susanna e gode del patrocinio del Comune di Mesagne. Da decenni, la rappresentazione intreccia con maestria tradizione letteraria, fede e cultura, configurandosi come un appuntamento sempre apprezzato da comunità locali e visitatori, che ogni anno accorrono per assistere alla toccante rievocazione.