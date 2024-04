Domenica 14 aprile, in occasione del Lions Day 2024, molte piazze del mondo si coloreranno di giallo e saranno il luogo di incontro fra Lions e cittadinanza per celebrare la Giornata Nazionale dei Lions all’insegna della Solidarietà e per far conoscere a tutti le attività, i service, i programmi e tutte le iniziative messe in campo a livello locale, nazionale e internazionale dai Lions e per fornire tutte le informazioni su questa splendida e meravigliosa realtà.

Una particolare attenzione alle tematiche dell’ambiente, alla prevenzione ed educazione sanitaria per le malattie degli occhi e per il diabete.

Quest’anno il Lions Club Ostuni Città Bianca ha scelto di raccontarsi e di far conoscere le finalità e i valori che contraddistinguono l’associazione alla cittadinanza di Villa Castelli e per l’occasione, con l’ausilio di medici e specialisti dei vari settori, offrirà ai cittadini screening gratuiti della vista e per la prevenzione del diabete, nonché consulenze nutrizionali. Dalle 10.00 alle 13.00, infatti il Dott. Ferdinando Fabietti (Medico internista specializzato in Medicina interna) e la Dott.ssa Laura Poci (Biologa Nutrizionista) eseguiranno gli screening per la prevenzione del diabete e forniranno consigli di educazione alimentare, mentre il Dott. Riccardo Monsellato (Medico-chirurgo-Specialista Oculista) e Rocco Gasbarro (Ottico Optometrista) eseguiranno screening della vista.

Il Lions day sarà, inoltre, l’occasione per illustrare alcuni dei servizi più importanti offerti dai Lions, ovvero il servizio “Cani Guida” finalizzato ad addestrare e consegnare gratuitamente cani guida alle persone cieche in tutta Italia, e la “Raccolta degli occhiali usati”, già presente dallo scorso anno anche a Villa Castelli presso l’Ottica Gasbarro, e finalizzata appunto a raccogliere occhiali usati e rimetterli a nuovo, al fine di donarli a chi non può permetterseli.

Una mattinata dedicata alla solidarietà. Un abbraccio di servizio ma anche di empatia e di promozione del territorio, tra il lionismo e la comunità locale, che ci induce a diventare Costruttori di solidarietà.