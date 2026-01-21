Prosegue l’attività fotografica nella House of Lucie di Ostuni: domenica 25 gennaio, alle 18.30, si inaugura Best of Show, una collettiva dei vincitori delle categorie degli International Photography Awards (IPA) 2025 con una selezione di immagini straordinarie. La mostra è curata da Eleni Mouzakiti, referente della House of Lucie Athens e direttrice artistica del Photopolis Festival.

Best of Show, inaugurata ad Atene il 2 ottobre 2025 è una mostra itinerante che prosegue nelle House of Lucie e sedi partner in Italia, Grecia, Ungheria, Iran, Francia, Thailandia, Stati Uniti.

“Best of Show – spiega Eleni Mouzakiti – esplora situazioni complesse della condizione umana, presentando immagini che affrontano tensioni, conflitti, stati psicologici e particolari realtà nel mondo. Insieme, le opere selezionate riflettono un ampio spettro di esperienze contemporanee e diversi approcci visivi.”

Gli International Photography Awards (IPA), istituiti dalla Lucie Foundation, celebrano i successi dei fotografi di tutto il mondo, sostengono i talenti emergenti e promuovono la conoscenza e il valore della fotografia. Il concorso annuale è aperto a fotografi professionisti, amatoriali e studenti.

House of Lucie di Ostuni, diretta da Leonardo Petraroli, è una delle otto gallerie che hanno sede in diverse parti del mondo e che ospitano i progetti della Lucie Foundation, diventata in poco più di due anni punto di riferimento culturale nella nostra provincia con eventi fotografici di rilevanza internazionale e altre arti collegate. Ostuni ha accolto, infatti, mostre di grandi fotografi come Gian Paolo Barbieri, Anthony Dawton, e Steven McFarlane, Max&Douglas, Fabiano Parisi, Francesca Galliani, Piero Gemelli, Francesco Brigida, Manoocher Deghati. Inoltre, lo scorso 21 giugno ha dato visibilità internazionale alla città di Ostuni con la cerimonia di consegna a tredici protagonisti della fotografia mondiale del 21° Lucie Awards, l’Oscar della fotografia, che precedentemente era conferito a Los Angeles e in seguito a New York.

House of Lucie Ostuni, corso Garibaldi 164

Best of Show – in mostra dal 25 gennaio al 22 febbraio 2026

Vernissage: domenica 25 gennaio ore 18.30-20.30

Orario di apertura: dal mercoledì al sabato ore 18-21, domenica ore 10-13

