Mesagne. Domenica 7 Aprile al Parco Potì dalle ore 10 alle ore 13 ritornano le iniziative del “Nodo Galattica”, realizzato grazie al finanziamento dell’assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Puglia. Ad animare la mattinata domenicale con varie iniziative sarà l’Associazione Salento Fun Park. Queste le iniziative in programma:

• WORKSHOP DI SKATEBOARD per bambini con istruttori qualificati con tecniche di base, sicurezza e stile.

• TORNEO DI BASKET a squadre per tutte le età;

• SESSIONE DI RAP E HIP HOP: con scrittura e improvvisazione sulle basi della composizione musicale e della performance.

• GRAFFITTI ART WORKSHOP: materiale e istruzioni di base sulla tecnica e sulla sicurezza.

Sono aperte le iscrizioni alle attività descritte che sono completamente gratuite.

Per info e prenotazioni si può chiamare il 377/4418364.

“Vieni a diverti con noi ti aspettiamo per trascorrere una bellissima giornata insieme”.