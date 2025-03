Il Circolo Arci Movimenti Aps propone presso Movimenti Laboratorio Urbano di Brindisi un nuovo appuntamento della rassegna “SE SUONI UNA STORIA” in programma domenica 09 marzo 2025 alle 17. Nata dalla collaborazione tra “Pupilla” Libreria indipendente (BR) e il collettivo musicale “Desuonatori” (Puglia), la proposta mira a coinvolgere bambini e adulti in un momento poetico e musicale unico, gioioso e condiviso.

“Per ogni appuntamento ci sarà una storia – si legge nella descrizione dell’evento – per ogni storia, una musica Gli ascoltatori avranno l’opportunità di attraversare una duplice narrazione: la voce narrante della libraia e la colonna sonora ideata ad hoc, eseguita dai musicisti del collettivo”.

Il terzo appuntamento ospiterà Francesco Massaro al sax e clarinetto che accompagnerà le letture scelte e interpretate da Chiara Sergio.

“C’è un tempo per ogni cosa – continua la descrizione – il tempo che ci piace di più è quello lento, in cui le esperienze ti si cuciono addosso, sedimentano, trovano parole nuove e sincere da esprimere. Nei precedenti incontri abbiamo accolto un pubblico attento e vivace di persone di età compresa tra i 12 mesi e i 99 anni. Una nuova sfida per noi, far dialogare gli albi illustrati con strumenti a fiato; un tessuto di storie e note, un gioco che stiamo costruendo tra musica e parole”.

Chiara Sergio è libraia appassionata e curiosa. Da sempre i suoi interessi si muovono tra l’arte e la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, la danza, i musei e il teatro. Formatrice e conduttrice di atelier creativo-espressivi da circa 20 anni, ha lavorato con bambini, adolescenti, anziani, nell’ambito del benessere, della diversa abilità, e, in equipe, anche della terapia psichiatrica.

Francesco Massaro è un jazzista (sax baritono e clarinetto basso) pugliese, parte del collettivo desuonatori e leader del gruppo Bestiario, che nel 2017 con Meccanismi di volo ha pubblicato un disco semplicemente imperdibile per chi abbia a cuore le vicende della creatività dalle nostre parti. Un lavoro pieno di spazio, di idee, di silenzio, di respiro, domande. Poetico e patafisico. Come un racconto per immagini di Lorenzo Mattotti.

Prenotazione obbligatoria al 3899934759 – email arcimovimentiaps@gmail.com.

L’ingresso è riservato ai soci Arci con un contributo di 5 euro.

Il Laboratorio Urbano movimenti di Brindisi è in Via Felice Carena.