A seguito del sopralluogo del Sindaco Marchionna e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Elmo in via Mantegna per valutare le criticità del marciapiedi alterato e divelto causato dalle radici, sta per essere avviato il processo di ripristino della strada.

Nel dicembre 2024 è stato redatto un progetto per la messa in sicurezza di questo ampio tratto stradale del quartiere Sant’Elia.

L’appalto è stato affidato giovedì 6 marzo 2025. L’inizio degli interventi è previsto per la seconda metà di aprile.

L’Amministrazione conferma così il proprio impegno nei confronti della comunità teso a migliorare sicurezza e vivibilità.