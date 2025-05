MENS SANA MESAGNE – GIUSEPPE ANGEL MANFREDONIA = 69-56

Mens Sana Mesagne: Martinelli, Dellegrottaglie, Rollo 12, Potì, Pazzarelli 21, Brunetti 10, Panico, Colucci 9, Gigli 5, Ciccarese 10, Liace 2. Allenatore: Cosimo Romano.

Giuseppe Angel Manfredonia: Bottalico, Ba 1, Carmone 4, Basta, Totaro 8, Vuovolo 5, Ciociola A., Chiappinelli 6, Alvisi 15, Grasso 16, Ciociola F. 1, Manfredi. Allenatore: F. Carbone.

Parziali: 14-11 16-18 13-13 26-14

Arbitri: Laveneziana e Settembre.

La Mens Sana Mesagne batte l’Angel Manfredonia e torna domenica prossima nella città dauna per tentare di portare a casa il titolo della serie C. Classica partita da playoff quella disputata in un Paladefrancesco gremito nella massima correttezza e con una folta rappresentanza di tifosi ospiti. Squadre contratte per l’importanza della posta in palio con i padroni di casa che hanno avuto più energie fisiche e mentali nell’ultimo periodo di gioco. Coach Romano non ha a disposizione capitan Potì, ma ritrova, anche se a mezzo servizio, un determinato Pazzarelli che, nonostante il perdurare del grave infortunio, dimostra totale disponibilità e attaccamento alla maglia. Coach Carbone per gli ospiti schiera Totaro, Vuovolo, Chiappinelli, Alvisi e Ciociola A., mentre coach Romano manda in campo Rollo, Pazzarelli, Brunetti, Gigli e Liace. Lo spettacolo vero si vede sulle tribune con tanti tifosi in festa, mentre in campo la partita stenta a decollare. Totaro mette a referto i primi due punti per gli ospiti, la Mens Sana invece impegna quattro minuti per realizzare i primi due punti con Brunetti. Pazzareli inchioda la prima tripla della serata, poi risponde Alvisi, ma è ancora l’argentino a realizzare un’altra tripla e chiude il primo quarto con il Mesagne in vantaggio 14-11. La difesa dei padroni di casa è finalmente degna di questo nome, aggressivi al punto giusto e quella vista a Manfredonia due giorni fa resta un brutto ricordo. Il secondo quarto viaggia sempre in equilibrio, Il Manfredonia è sorretto da un sorprendente Grasso che diventa imprendibile per i biancoverdi e scrive a referto otto punti consecutivi, portando in vantaggio l’Angel (20-23). La tripla di Gigli riduce le distanze, poi Ciccarese impatta sul 27-27. Rollo chiude il secondo quarto con la Mens Sana Mesagne in vantaggio 30-29. Non cambia la partita nel terzo quarto di gioco, la tripla di Alvisi riporta il Manfredonia in vantaggio, poi Totaro con due canestri consecutivi piazza un parziale di 0-7 e consegna ai dauni il massimo vantaggio della serata (30-36). Pronta la reazione del Mesagne con Pazzarelli protagonista assoluto, Ciccarese riporta i biancoverdi in vantaggio e ancora Grasso per i viaggianti chiude il terzo periodo sul 43-42. Nell’ultimo quarto il Manfredonia scompare dalla contesa, un terrificante parziale di 16-2 (59-44) chiude di fatto la partita. Rollo si prende la scena con una difesa asfissiante e canestre importanti. Pazzarelli intanto, alla faccia dell’infortunio, insacca la quarta tripla della serata. Il Manfredonia non molla, utilizza le ultime risorse per cercare di chiudere la finale, Alvisi e Chiappinelli prima e la tripla di Vuovolo poi danno ai foggiani il -8 (64-56), ma il Mesagne manda tutti a casa con la tripla più canestro di Colucci. Si ritorna quindi a Manfredonia per lo spareggio e determinerà la formazione che avrà il pass per la serie C unica. La Mens Sana Mesagne ha tutte le carte in regola per espugnare il Paladante, nonostante i padroni di casa abbiano una squadra molto competitiva e con tanta esperienza maturata sui campi anche nei campionati superiori come Vuovolo, Totato, Chiappinelli, Alvisi e Ba, assoluto protagonista nella gara di andata ma in ombra in gara due. Appuntamento domenica 11 maggio alle ore 19:00 presso il Paladante di Manfredonia.

Giada Amatori