È disponibile il libro “Passeggiata Storica in Brindisi” di Giovanni Guarino, a cura di Tiziana Molle, cenni storici di Giovanni Membola, edito da HOBOS Edizioni, nelle librerie e su Amazon sia in formato cartaceo che ebook e Kindle Ulimited.

Giovanni Guarino (Brindisi, 1889-1976) è conosciuto soprattutto come autore – per i brindisini Lu Maestru – dei testi di famose canzoni popolari in vernacolo, tra le quali, per citarne solo una, la celeberrima Va cantu pi te (nota anche come Mannaggia lu rimu). In realtà è stato molto altro –poeta, attore, coreografo, direttore artistico e pittore autodidatta, nonché studioso dell’occulto, filosofia, metafisica, religioni – ed è auspicabile che presto venga riscoperto nella sua affascinante poliedricità e complessità.

«Questa pubblicazione» scrive infatti Tiziana Molle, nipote di Guarino e curatrice del volume, «nasce dall’intento di esaudire un grande desiderio di mia madre che, tra i tanti scritti del padre da consegnare al pubblico, teneva in particolare che fosse data alle stampe questa “passeggiata”, perché facesse emergere l’amore infinito di Giovanni Guarino per Brindisi, per la sua storia e i suoi monumenti.

A questo si aggiunge la mia volontà di portare alla luce la figura di un uomo di cultura versatile, che durante tutta la vita ha scritto tanto, anelando sempre alla conoscenza e alla meditazione per una maggiore comprensione del genere umano, perseguendo valori di solidarietà e pace, tolleranza e fraternità, tanto più necessari e impellenti visti i tempi in cui viviamo».

