La scuola è un “contenitore presidio di cultura e legalità”, patrimonio che non può prescindere dal garantire puntualmente la vigilanza e sicurezza.

La nostra Associazione da sempre è attenta al mondo della scuola, al suo ruolo e importanza per la crescita dei ragazzi e la comunità, a concetti primari quali legalità, condivisione, sicurezza, che vanno puntualmente salvaguardati e consolidati.

Per questo, il nostro Presidente arch. Massimo Roma e il Consiglio Direttivo intendono consolidare la collaborazione e sinergia con la Polizia Municipale di Brindisi ,già iniziata da diversi anni, per garantire, attraverso l’impegno e contributo dei propri volontari, la sicurezza e vigilanza fuori dalle scuole, al momento degli orari di ingresso e uscita degli alunni.

Un progetto sin da subito condiviso da alcuni dirigenti scolastici brindisini, con la loro sensibilità e il senso civico comune che, appunto, “qualifica ” la valenza del volontariato, ogni iniziativa o azione a tutela della comunità, di chi ha bisogno, del territorio.

Ekoclub International Brindisi fa della sinergia e partecipazione una “parola d’ordine” da condividere con tutte le “componenti sane” della città e del territorio, con chi vuol sostenere la vita, la “mission” della nostra associazione. E sulla sicurezza e vigilanza per le scuole, le famiglie, gli studenti, c’è ancora tanto da fare.

Per questo, la nostra Associazione rivolge un appello ad altri volenterosi cittadini “virtuosi” che, caratterizzati dalla imprescindibile sensibilità per il servizio alla collettività, possano dare il loro contributo per il raggiungimento dell’obiettivo preposto: salvaguardare l’incolumità dei piccoli scolari, patrimonio di future generazioni.

E come non pensare, oltre ai giovani anche e soprattutto, agli anziani (ma solo di nome ed età…..) che hanno una particolare ed invidiabile sensibilità, attenzione e “senso di protezione” verso i più giovani.

Per chi fosse interessato, si può chiamare al 3939850066 oppure mandare una mail al seguente indirizzo ekoclub.brindisi@outlook.com.

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI