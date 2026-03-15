ANGELO POMES è il nuovo Presidente della provincia di Brindisi.

Il centrosinistra a trazione Partito Democratico ha doppiato il centrodestra e Angelo Pomes è il nuovo presidente della Provincia di Brindisi, succedendo a Toni Matarrelli, attuale presidente del Consiglio regionale della Puglia.

Questo risultato è il giusto riconoscimento del lavoro delle forze progressiste sul territorio ma anche un punto di partenza per consolidare la coalizione in vista delle elezioni amministrative di primavera nei comuni della provincia in cui si andrà al voto per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali.

L’affermazione del sindaco di Ostuni Pomes ci riempie di entusiasmo e conferma che sui territori, in tutte e sei le province pugliesi, il centrosinistra è solido e continuerà a essere protagonista della vita politica e amministrativa.